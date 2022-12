"Un film d'horreur", "Ça fait flipper" : Amandine Pellissard s'affiche défigurée à cause d'un problème de santé

Il y a quelques semaines, Amandine Pellissard a fait une annonce qui a beaucoup attristé ses fans. En effet, la maman star de Familles nombreuses la vie en XXL a révélé qu'elle quittait l'émission de TF1. "On aurait pu reprendre dans quelques mois mais non, c'est terminé", a-t-elle expliqué à Jordan De Luxe pour Télé-Loisirs, avant d'indiquer qu'elle comptait porter plainte contre la production : "J'ai saisi un avocat, ça fait déjà quelque temps. Je vais porter plainte contre TF1 Productions et nous allons, mon mari et moi, engager des poursuites. À un moment donné, quand je dis stop et qu'on me dit 'ah bah, on te verra moins', et bah ce n'est pas grave, on me verra moins. On parle de familles avec enfants. Il y en a, on les voit, ils vendraient père et mère pour rester à l'écran, c'est terrible".

Amandine Pellissard s'absente des réseaux à cause d'un soucis de santé

Malgré le fait qu'elle ait quitté le programme à succès de TF1, les fans d'Amandine Pellissard peuvent toujours suivre son quotidien sur Instagram. Elle y est très présente et partage tout à ses 332 000 followers. Mais, récemment, ses abonnés se sont rendus compte qu'elle ne postait plus de story et se sont inquiétés. Celle qui s'est confiée sur l'enfer qu'elle a vécu sur le tournage de sa propre télé-réalité a alors pris la parole pour expliquer cette absence.

Lunettes de soleil sur les yeux, elle a expliqué : "Ça fait deux jours que je n'ai pas posté. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a fait un live la semaine dernière, j'avais un début de conjonctivite. Du coup, ça a empiré. Du coup, je me suis pris une grosse infection à cet oeil-là. En plus, elle s'est déplacée sur cet oeil-là. C'est pour ça que j'ai des lunettes, parce que ce n'est pas très très chouette. Non seulement j'avais hyper mal, mais en plus ce n'est vraiment pas chouette". "Je vais me soigner, ça va aller, ne vous étonnez pas si j'ai des lunettes sur mes prochaines stories. J'ai un oeil qui est très abîmé en fait (...) la lumière c'est hyper douloureux", a-t-elle conclu.

>> L'émission Familles nombreuses complètement scénarisée ? Amandine Pellissard balance une preuve <<

"Si y'a un casting pour un film d'horreur, je suis prête"

Depuis, la maman de 8 enfants, a bien fait attention de ne pas montrer son visage dans ses stories, mais ce vendredi 2 décembre 2022, elle a passé le cap. "Je vous jure que j'ai même pas envie de monter ma tête (...) ça fait flipper. Je vais vous montrer parce que je ne peux pas me cacher indéfiniment, mais bon voilà quoi", prévient-elle avant de se lancer.