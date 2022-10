L'émission Familles nombreuses complètement scénarisée ? Amandine Pellissard balance une preuve qui fait mal

Dernièrement, Amandine Pellissard a surpris tous ses fans en annonçant qu'elle quittait Familles nombreuses, la vie en XXL. Dans une interview accordée à Jordan De Luxe pour Télé-Loisirs, elle explique une des raisons de ce choix.

"Je crois que cette émission était légitime, en tout cas pour notre famille, pendant deux saisons au niveau du contenu. À partir de la saison 3, on a senti un virage, on a senti le succès de cette émission retentir dans les discours de la production. On commence à nous faire des séquenciers tout faits, tout prêts, alors qu'à la base, c'est un documentaire", raconte celle qui a vécu un véritable enfer sur le tournage de sa propre télé-réalité, Les Pellissard à Saint-Tropez.

"On a eu une séquence archi fausse du début à la fin"

Amandine Pellissard assure ensuite que certaines scènes sont scénarisées et a donné un exemple. "Je parle au nom de notre famille, nous, on a eu une séquence archi fausse du début à la fin. Par rapport à un auto-cuiseur, il fallait faire croire que j'en avais qu'un alors que j'en avais déjà deux, donc il a fallu que je cache le deuxième, que je fasse à manger avec un et que je dise qu'il était pas assez gros. Après, de mèche avec un supermarché, j'ai dû faire semblant d'aller en acheter un autre, jusqu'au passage en caisse, après ils ont remis l'appareil en rayon", se souvient-elle.

>> Amandine Pellissard VS Familles nombreuses, ça dégénère : TF1 réagit à la plainte de la candidate <<

"Ces séquences toutes faites, c'est pas possible"

"C'est de la science-fiction. Après, moi je leur ai dit :'C'est terminé, moi, je ne peux plus faire ça'. Et ils vous disent : 'Non mais après, si tu tournes pas ça, on vous verra moins à l'écran, c'est dommage'. On nous verra moins, c'est pas grave. Justement, les téléspectateurs se plaignaient en saison 3 qu'on nous voyait moins", ajoute la mère de famille, avant de conclure :"Ces séquences toutes faites, c'est pas possible. Quand je regarde, je vois bien qu'il y a plein de familles qui se prêtent à ce jeu là, pour le plaisir d'être à la télé"