Amandine Pellissard VS Familles nombreuses, ça dégénère : TF1 réagit à la plainte de la candidate contre la prod

C'est la fin d'une ère pour Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1). Cette semaine, Amandine Pellissard a annoncé qu'elle et sa famille avaient pris la décision de quitter l'émission. Surtout, la compagne d'Alexandre l'a dévoilé, elle a également fait le choix de porter plainte contre les producteurs.

Amandine Pellissard divorce de Familles nombreuses

La raison d'un tel divorce ? La désormais influenceuse sur Instagram l'a confessé auprès de Jordan de Luxe, elle ne se retrouve plus dans le comportement de certains candidats, et n'accepte plus les méthodes employées par la production qui aurait progressivement fait évoluer le concept même du programme.

"Soit c'est un documentaire et ils respectent les règles et les limites du documentaire, soit c'est une télé-réalité et ils l'assument, a-t-elle notamment clamé. Et ils traitent les gens et les enfants correctement, et qu'ils assument les choses d'un point de vue juridique, contractuel et au point de vue des assurances médicales."

TF1 Productions prêt à se défendre

Des déclarations étonnantes quand on sait que la famille Pellissard était à la tête de son propre spin-off cet été avec ses vacances à Saint-Tropez, qui ont fait tomber les dirigeants de TF1 Productions de leur chaise en les découvrant : "Nous sommes surpris par ces déclarations".

Interpellés par Télé-Loisirs sur ce conflit ouvert, ceux-ci ont notamment assuré qu'ils n'étaient au courant de rien aujourd'hui vis-à-vis des actions d'Amandine, "nous attendons d'en savoir plus", mais qu'ils étaient néanmoins déjà prêts à se défendre et contre-attaquer, "étant précisé que nous nous défendrons juridiquement si des accusations infondées devaient être formulées".

Autrement dit, cette affaire ne fait que commencer et pourrait bien se terminer d'une façon particulièrement violente entre les deux parties à travers une guerre de position... La fin d'une belle histoire.