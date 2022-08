Amandine Pellissard (Familles nombreuses) en colère : sa famille recalée d'une plage privée, "c'est discriminatoire !"

Amandine Pellissard l'avait annoncé, ses vacances en famille - que l'on peut suivre dans l'émission Les Pellissard à Saint-Tropez, n'ont pas été de tout repos. A dire vrai, elle a vécu de nombreuses péripéties aussi folles qu'inattendue. Parmi elles ? Sa tribu a tout simplement été contrainte de faire demi-tour après avoir été interdite d'accès à une plage.

Les Pellissard recalés d'une plage

Comme on a pu le découvrir à l'écran, là où Amandine et Alexandre pensaient pouvoir se détendre en toute tranquillité devant la mer auprès de leurs huit enfants sur une plage privée, "On sait qu'à chaque fois, avec les petits, ça se passe pas toujours bien [sur la plage classique]" le responsable de celle-ci est directement venu leur claquer la porte au nez. Motif ? "On ne prend pas les enfants".

Une règle sortie de nulle part qui, sans surprise, n'a pas du tout fait plaisir à la mère de famille, qui s'est aussitôt exclamée, "Vous ne prenez pas les enfants ? Ah ça, c'est discriminatoire, ce n'est pas sympa !" Dégoûtée de ne pas pouvoir profiter d'une telle plage avec parasols, transats et piscine intégrés, Amandine a bien tenté de trouver une faille, "C'est marqué où que les enfants sont interdits ? Je ne vois pas de panneaux", mais les Pellissard ont finalement été contraints d'aller voir ailleurs.

Les internautes se moquent de la famille

Une situation qui a scandalisé les deux parents découverts dans le programme Familles nombreuses - la vie en XXL (TF1), "Enfants interdits, comme des chiens, c'est pareil. Jamais vu ça de ma vie", mais qui a beaucoup fait rire les internautes. Et pour cause, comme l'ont rappelé les téléspectateurs sur Instagram, c'est justement l'intérêt des plages privées que de pouvoir échapper au bruit provoqué par les enfants.

"En payant, j'aurais du mal à supporter des gamins qui pleurent sans arrêt (...) Les gens sont la pour être tranquilles", peut-on ainsi lire, tout comme, "La plage privée, justement, c'est pour être au calme et pas avoir des gosses qui hurlent", ou encore, "En même temps, si je dois payer une blinde une journée sur une plage privée, c'est pas pour me taper des gosses qui vont cavaler toute la journée" et "Plage privée, les gens payent pour être tranquilles, pas pour être avec une colo".