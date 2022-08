Les Pellissard à Saint-Tropez : "Même nous on n'était pas prêts", vacances de l'enfer pour Amandine et sa famille

Découverte des téléspectateurs dans Familles nombreuses : la vie en XXL (TF1), la tribu Pellissard va faire son grand retour sur nos écrans cette semaine. C'est en effet à partir du 10 août 2022 que l'on pourra suivre les nouvelles aventures d'Amandine et Alexandre, accompagnés de leurs 8 enfants, dans l'émission Les Pellissard à Saint-Tropez diffusée sur MyTF1Max.

Les Pellissard de retour... à Saint-Tropez

Au programme de ce spin-off ? "Du port de Saint-Tropez et ses impressionnants yachts à la plage de Pampelonne et ses plages privées très sélectes, en passant par le camping et la fameuse place des Lices, la famille et ses 8 enfants vont tenter de se faire une place au soleil" annonce le communiqué de presse.

Or, sans surprise, rien ne devrait être très simple pour cette famille XXL : "Mais la jet-set avec 8 enfants, cela ne va pas toujours de pair... Au programme : camping, fête, bling-bling, strass et paillettes mais aussi coups de chaud et coups de gueule !"

Des vacances chaotiques pour la famille

Et clairement, quand on découvre les premières images dévoilées dans une bande-annonce (voir ici), ces vacances promettent d'être mouvementées et riches en coups de stress et crises de colère avec des enfants fatigués par le voyage et une population locale loin d'être la plus accueillante.

Excitée par l'approche de ce nouveau programme, Amandine Pellissard a par ailleurs laissé entendre que leurs vacances pourraient être bien plus épiques et improbables qu'on ne l'imagine : "Accrochez-vous, ça va décoiffer. [Même nous] on n'était pas prêts, on ne va pas s'en remettre". Une surprise ? Pas vraiment. En juillet dernier, elle avait déjà déclaré à ce sujet, "On va rentrer de vacances encore plus crevés qu'avant de partir. Ces vacances sont catastrophiques".

Difficile de ne pas être hypé.