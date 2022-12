Critiquée pour son compte MYM, Amandine Pellissard répond aux "haters et frustrés" et elle assume à 1000%

Les placements de produits c'est bien, mais face à l'inflation qui frappe le pays, ça ne semble plus suffire aux influenceurs pour payer les cadeaux de Noël de cette fin d'année (et surtout les chocolats qui coûtent toujours plus cher). Aussi, il n'est désormais plus très rare de les voir faire quelques infidélités à Instagram ou Snapchat pour investir des plateformes un peu plus osées que sont OnlyFans ou MYM.

Leur intérêt ? En échange d'un abonnement (mensuel, annuel), les influenceurs proposent à leur public un contenu exclusif, que ce soit en photos ou vidéos, de façon régulière. Et très souvent, on ne va pas se le cacher, il s'agit de contenus sexy. On l'a récemment appris, Gemma McCourt arrive par exemple à générer près de 2,4 millions de dollars par mois sur OnlyFans. Un succès fou qu'elle doit à son talent pour l'érotisme.

Amandine Pellissard critiquée pour son compte MYM

Aussi, c'est peu dire que l'arrivée récente d'Amandine Pellissard en culotte sur MYM en a déconcerté plus d'un. La mère de 8 enfants - découverte dans l'émission Familles nombreuses - la vie en XXL, a en effet pris la décision de casser son image et de profiter de sa notoriété pour se faire un peu d'argent avec un abonnement à 9,99€ par mois, sans engagement, en se dévoilant de façon un peu plus intime à travers quelques poses en sous-vêtements.

Bien évidemment, on est loin d'être dans quelque chose de pornographique, mais sans surprise, cette nouvelle activité a réveillé les haters d'Amandine Pellissard qui se sont une nouvelle fois empressés de la critiquer. Une situation qu'elle avait probablement anticipée et qui ne semble heureusement pas la bouleverser.

La mère de famille répond à ses haters

Ce dimanche 18 décembre 2022, elle a au contraire réagi avec humour aux remarques désobligeantes dont elle fait l'objet aujourd'hui : "Alors pour les haters, frustrés et les contrariés, vos avis m'indiffèrent, a-t-elle dans un premier temps écrit lors d'une story publiée sur Instagram. Economisez votre énergie et utilisez-la à bon escient. Grand bien vous fasse".

Puis, afin de bien faire comprendre à ces trolls qu'elle n'est absolument pas touchée par ces jugements, elle a par la suite publié un nouveau lien vers son compte MYM. Une petite provocation aussi simple qu'efficace, qu'on ne peut que valider.