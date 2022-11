Amandine Pellissard VS la prod de Familles nombreuses : l'ex-candidate va tout utiliser pour les faire payer un max

Pendant plusieurs saisons, vous avez pu suivre Amandine Pellissard dans Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1. Mais la maman quitte l'émission et a même décidé d'attaquer TF1 en justice. Eh oui, après l'annonce de son départ, elle a aussi précisé avoir porté plainte contre la production et la chaîne. Dans une interview pour Télé-Loisirs, l'influenceuse a donné plus de détails sur son procès contre TF1: "On les attaque au pénal pour travail dissimulé notamment sur nos enfants, donc sur 10 personnes, nos 8 enfants et nous 2 (Amandine et Alexandre, ndlr)".

Amandine Pellissard a aussi déposé plainte contre Familles nombreuses, la vie en XXL pour d'autres raisons : "Et aux prud'hommes pour qualification des contrats parce que nous n'en avions pas. On ne signait que des autorisations de diffusion, comme un reportage avec un statut de témoin. Dans un documentaire, tu fais des choses qu'il y ait une caméra ou pas. Il y a bien longtemps que nous n'étions plus dans ce registre-là". La mère de famille avait notamment assuré que l'émission serait scénarisée et avait balancé une preuve.

"Ils ont fait une réunion de crise dans leur tour parce que ça n'allait plus"

Celle qui a aussi révélé que la production aurait été odieuse avec elle pendant ses fausses couches a aussi avoué que ce n'était pas la première fois qu'elle voulait partir de l'émission. "Plusieurs fois, on a failli arrêter. Même eux nous l'avaient dit, ils ont fait une réunion de crise dans leur tour parce que ça n'allait plus" a confié Amandine Pellissard, "Mais comme la chaîne voulait absolument qu'on reste dans le programme, la production mettait de l'eau dans son vin et essayait de nous amadouer en nous disant qu'elle allait s'adapter. Dans les faits, ça partait en c*uilles tout le temps".

TF1 avait réagi aux accusations d'Amandine Pellissard et à sa plainte, en déclarant à Télé-Loisirs : "Nous sommes surpris par ces déclarations. Nous attendons d'en savoir plus, étant précisé que nous nous défendrons juridiquement si des accusations infondées devaient être formulées".