"Je trouve ça gerbant", "Il faut arrêter le massacre" : la reconversion d'Amandine Pellissard dans le porno inquiète les chroniqueurs de TPMP

Amandine Pellissard n'aura jamais autant fait parler d'elle. Reconvertie dans le X depuis le mois de décembre, la mère de huit enfants n'a aucun problème à parler de son nouveau business qui lui a déjà rapporté une belle somme d'argent. Le blogueur Jeremstar a souhaité en savoir plus sur le quotidien peu commun de cette mère de famille et s'est donc rendu chez les Pellissard. Un long reportage où Amandine n'hésite pas à entrer dans les détails, y compris les pires demandes reçues par ses abonnés.

Ce lundi 30 janvier, Cyril Hanouna a décidé de revenir sur cette vidéo de Jeremstar et du couple Pellissard dans TPMP. Un nouveau business qui visiblement dégoûte les chroniqueurs. "Comment ne pas être choqué ?", commence Guillaume Genton. "On a une mère de famille et un père de famille qui ont des enfants qui sont tous mineurs et très jeunes qui sont quand même en train de faire une sex-tape au calme sur le canapé, le même canapé sur lequel les enfants vont regarder Midi les zouzous le lendemain matin. C'est extrêmement choquant !"

Guillaume le dit haut et fort, "il faut arrêter le massacre pour les enfants et vite, c'est irresponsable, c'est extrêmement dangereux ce qu'ils font". Un avis partagé par le reste des chroniqueurs qui ont tous fait part de leur inquiétude pour les enfants du couple et les futures répercussions qu'une activité dans le X pourrait avoir sur eux.

Géraldine Maillet n'adhère pas au choix d'Amandine Pellissard

Comme le reste de ses camarades en plateau, Géraldine Maillet s'est montrée très choquée en découvrant le reportage de Jeremstar. "On se marre, mais moi j'ai envie de chialer. C'est tellement glauque, tellement sordide, tellement grandeur et décadence... Pardonnez-moi, mais je trouve que c'est absolument gerbant !"

Si la chroniqueuse se fiche bien de la vie sexuelle du couple Pellissard, ce qui la dérange, c'est qu'on "les connaisse grâce à leurs enfants". "Pour moi, c'est non assistance à personne en danger et si on continue à médiatiser ce qui va se passer, peut-être qu'il y a des services sociaux qui vont se pencher sur le cas de ces enfants et je trouve que ce serait très bien ! (...) C'est un scandale absolu". Un choix de vie qui ne fait définitivement pas l'unanimité...