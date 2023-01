"Merci la vision d'horreur" : Amandine Pellissard reconvertie dans le X, une célèbre candidate de télé-réalité la clashe très fort !

La nouvelle activité professionnelle d'Amandine Pellissard fait beaucoup parler ! Il y a quelques semaines, l'ancienne maman star de Familles nombreuses la vie en XXL a annoncé qu'elle se lançait dans le porno. Un nouveau taf qui lui rapporte beaucoup d'argent ! Récemment, elle a parlé de sa nouvelle passion dans une vidéo Youtube de Jeremstar et elle a dévoilé combien d'argent elle a gagné depuis l'ouverture de son compte MYM. Au moment où le reportage a été tourné, le couple avait engrangé 26 242,55 euros.

"À notre grande surprise, c'est vrai que ça marche extrêmement bien, et on est ravis, c'est vrai qu'on a des clients très réguliers", s'est étonnée Amandine Pellissard, avant d'ajouter : "Ça rapporte plus que les placements de produit, carrément ! On n'aurait jamais cru que ça rapporterait autant d'argent, jamais".

"Je suis extrêmement choquée"

Si cette nouvelle activité dans le X lui rapporte beaucoup d'argent, Amandine Pellissard est également visée par de nombreuses critiques. Ce dimanche 29 janvier 2023, c'est une célèbre candidate de télé-réalité qui a clashé la mère de famille. Il s'agit de Cassandra Jullia.

"Je suis extrêmement choquée là, on vit où ? Déjà, vendre des photos nues ou des vidéos à poil en étant seule je trouve ça horrible, mais alors là... Pendant que les enfants dorment carrément et tout ça caché sous le canapé où ils regardent leurs dessins animés... Non mais stop !", a halluciné celle qui s'est récemment confiée sur l'enfer qu'elle a vécu sur le tournage de La Bataille des Clans.