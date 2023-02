"Vous êtes le Benjamin Ledig du cul", "De quoi tu parles Barbie ?" : Amandine Pellissard pète un câble et règle ses comptes avec les chroniqueurs de TPMP

La reconversion d'Amandine Pellissard dans le X n'a échappé à personne et encore moins aux chroniqueurs de TPMP qui ont dit ce qu'ils pensaient vraiment du choix du couple de se lancer dans le porno. "On se marre, mais moi j'ai envie de chialer. C'est tellement glauque, tellement sordide, tellement grandeur et décadence... Pardonnez-moi, mais je trouve que c'est absolument gerbant !", s'est désolée Géraldine Maillet. Un avis partagé par le reste des chroniqueurs ainsi que Guillaume Genton qui appelle à "arrêter le massacre pour les enfants et vite".

Amandine Pellissard folle de rage sur le plateau de TPMP

Ce mardi 31 janvier, les téléspectateurs ont assisté à un gros règlement de comptes sur le plateau de TPMP. Très remontée contre les propos des chroniqueurs à son égard, Amandine Pellissard s'en est pris violemment aux collègues de Cyril Hanouna. "Tu t'es fait plaisir, tu as juste la rage de toute façon, tu n'aimes personne", a lâché la mère de famille à Raymond.

C'est ensuite Guillaume Genton qui en a pris pour son grade. "Guillaume, il me fait rigoler, il était bien content au mois d'août quand je faisais des stories gratuitement sur son émission de radio qui sortait en septembre". Venu le tour de Géraldine Maillet, Amandine Pellissard s'est complètement lâchée. "Et madame la puritaine, la bien-pensante, vous parlez que mes gosses vont se faire tabasser dans la cour d'école..." Et tandis que Kelly Vedovelli essayait d'en placer une, la femme d'Alexandre l'a coupée net. "Mais de quoi tu parles Barbie, t'as des enfants ?".

Enorme clash entre Amandine Pellissard et Géraldine Maillet

Amandine Pellissard, qui gagne beaucoup d'argent depuis sa reconversion dans le porno, n'a pas eu peur d'aller au clash et comptait bien se faire entendre. "Depuis hier, vous deux, on vous voit (Géraldine et Kelly, ndlr). Vous n'avez qu'une chance, c'est qu'on ne soit pas présent en plateau quand vous avez parlé". Géraldine Maillet ne s'est alors pas gênée pour dire ce qu'elle pense vraiment de l'invitée. "Je pense que vous êtes là pour le buzz, pour le clash, pour le scandale. Vous êtes le Benjamin Ledig du cul. J'ai beaucoup de peine pour Léo". La chroniqueuse a l'impression que le couple Pellissard et leurs enfants sont "des bêtes de foire". "Je ne me sens absolument pas à ma place et je ne trouve pas bien que votre fils soit là", poursuit-elle.

Se sentant violemment attaquée, Amandine Pellissard n'a elle non plus pas mâché ses mots. "Vous avez une misogynie féminine. On le voit bien ! C'est horrible. Vous prenez les gens de haut. C'est vous qui avez besoin de consulter. Vraiment ! Nous, on va très bien. C'est vous qui alimentez la haine avec vos débats à la con". Grosse ambiance...