"On gagne trop d'argent" : Amandine Pellissard évoque les allocations après sa reconversion dans le porno

Alors que la nouvelle activité d'Amandine Pellissard dans le milieu du X fait l'objet de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux, Jeremstar a décidé d'en apprendre plus sur ce sujet qui passionne tant. Le blogueur s'est donc rendu chez le couple pour dévoiler les coulisses de leur nouveau business. Ceux qui se sont fait connaître dans Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1 n'ont aucun mal à parler de leur activité peu commune.

>> La reconversion d'Amandine Pellissard dans le porno inquiète les chroniqueurs de TPMP <<

Amandine et Alexandre ont notamment révélé qu'ils profitaient de l'absence de leurs huit enfants pour tourner leurs différents contenus porno. Incroyable mais vrai, ces derniers ont même osé demander à Jeremstar de les filmer pour l'un de leurs clients... Un énorme moment de gêne dont le blogueur se souviendra. Mais ce n'est pas tout. Après avoir montré la cachette où ils rangent leurs sex-toys, Amandine et son mari ont révélé que leur nouveau business leur rapporte beaucoup d'argent. Actifs sur les plateformes X depuis mi-décembre, le couple a déjà gagné plus de 26 000 euros.

Plusieurs milliers d'euros pour le budget courses

Dans son reportage, Jeremstar s'est retrouvé au moment du déjeuner avec la petite famille au complet. Et c'est en découvrant les impressionnantes quantités de nourriture qu'il a demandé à Amandine à combien s'élève le budget courses par mois. "Je pense 3000, 4000 euros", a-t-elle répondu. Non, vous ne rêvez pas... "Heureusement qu'il y a les allocs !", a plaisanté le blogueur.

Trop riches pour les allocations

Si Amandine et Alexandre Pellissard ont longtemps bénéficié des allocations familiales, la mère de famille affirme que ce n'est plus d'actualité. "Bah non, il n'y en a plus d'allocs", dit-elle avant d'expliquer la raison. "On gagne trop d'argent... On n'en touche plus. Plus rien, ça fait longtemps. Il y a des plafonds. Tu touches des allocs quand tu as des revenus qui ne dépassent pas un certain plafond. Avant, oui, on en avait mais plus maintenant". Le couple, qui pourrait peut-être mettre en route un neuvième enfant, ne profite pas du système français et tient à le faire savoir.