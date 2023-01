"On ne prend pas de contraception" : Amandine Pellissard en route pour un neuvième enfant ?

Amandine Pellissard et son mari ne se protègent plus

"En vrai, ça marche plus", a déclaré Amandine Pellissard avant de révéler qu'elle et son mari ne se protègent plus depuis plusieurs années. "On prend même pas de contraception, clairement, on va vous dire les choses. Vous savez qu'on ne ment pas, nous, mais depuis Octave, ça ne marche plus. Quand ça marche, ça ne tient pas". Selon elle, les chances pour concevoir de nouveau sont maigres. "Vous savez, la sage-femme qui m'a suivie pour toutes mes grossesses et qui était un ange-gardien, elle m'a toujours dit 'chaque femme a un quota prédéfini physiologique d'enfants'. Octave a eu 3 ans en décembre, j'ai jamais repris de contraception je suis tombée enceinte j'ai fait des fausses-couches et je ne tombe plus enceinte".

Amandine victime de plusieurs fausses-couches "violentes"

Désireuse de tout dévoiler, Amandine confie qu'avoir un nouvel enfant n'est pas une priorité. "Finalement, notre vie a pris un tournant et ce n'est plus dans nos priorités d'avoir un neuvième enfant. Ça a été dur, les fausses-couches ont été tellement violentes mais justement, on s'est reconcentrés sur nous... Les filles, parfois, elles demandent une petite soeur, un petit frère, on leur explique 'Maman, elle a déjà eu beaucoup de bébés, elle a le ventre fatigué'".

L'idée d'être une nouvelle fois maman n'est cependant pas exclue et si une bonne surprise arrive, alors tant mieux. "On est bien là, on est épanouis. Évidemment, si ça arrive demain, et ben on l'acceptera, encore heureux qu'on l'acceptera. Moi, je prendrai pas de contraception..." Peut-on s'attendre à l'arrivée d'un nouveau petit Pellissard ?