"Je suis trop bête !" : les perles des candidates de Miss France 2023 face au test de culture générale, Cyrano pleure

Les clichés ont encore la vie dure et les Ouin-Ouin du "on ne peut plus rien dire" sont loin d'être muets. Même en 2022, alors qu'on commence enfin à pouvoir espérer que les raccourcis faciles et débiles resteront dans les bars PMU, il suffit d'aller faire un tour sur Twitter - ou pire, sur Facebook - pour voir les beaufs lâcher toute leur haine contre les femmes et/ou les minorités.

Et forcément, avec le concours Miss France 2023 qui approche, les plus gros Jacky sont de sortie. Alors bien sûr, avec l'arrivée du traditionnel quiz de culture générale proposé aux candidates de Miss France (que vous pouvez tenter ICI), les vannes pourries sont au rendez-vous. Hé oui, pour certains, impossible d'être jolie et d'avoir quelque chose dans la tête.

Quand on entend les candidates de Miss France se présenter et décrire leurs études, il n'y a pourtant aucune raison de rire grassement. Ca va du Master de droit au diplôme de kinésithérapeute déjà en poche en passant par de la troisième année de médecine, du BTS comptabilité gestion ou encore du bachelor en management international et des futures infirmières. S'il n'y a pas de métier plus pourri qu'un autre, toutes prouvent en tout cas qu'elles sont même plutôt au-dessus de la moyenne.

Malheureusement, faire des études ne signifie pas pour autant avoir forcément de la culture générale. Et quelques Miss régionales l'ont vérifié lors du fameux test. Comme le révèlent Le Parisien et TV Mag, qui avaient envoyé des journalistes sur place à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) pour l'occasion, certaines ont galéré face aux questions. De quoi nous offrir quelques perles dignes des candidats au bac.

"Jacquemus, c'est vraiment son nom, il ne s'appelle pas Olivier Rousteing ?"

Le journal et le site précisent qu'il n'y a pas eu trop de problème pour reconnaître Beyoncé derrière l'album "Renaissance". En revanche, c'était un peu plus compliqué pour savoir qui était Olympe de Gouges ou pour désigner le ministre à qui l'on doit la fête de la musique. Enora Moal (Miss Bretagne) a par exemple zappé Jack Lang au profit de Roselyne Bachelot : "Je pensais que c'était une femme". Raté.

Adèle Bonnamour aka Miss Île-de-France, elle, ne semble pas très au point côté mode : "Jacquemus, c'est vraiment son nom, il ne s'appelle pas Olivier Rousteing ? Je suis trop bête !". Pas mieux côté littérature pour plusieurs d'entre elles. Le Parisien a pu constater que le pauvre Edmond Rostand s'était fait piquer sa pièce mythique : "Cyrano de Bergerac, rassurez-nous, c'est bien Molière ?". Non.

Même le CV de la Miss France 2022 Diane Leyre ne semble pas connu sur le bout des ongles par toutes : "Je suis certaine que Diane Leyre est bien sur Fun Radio". Virgin Radio a visiblement encore un peu de taff à faire côté promo... Enfin, on peut aussi retenir ce voyage dans le temps parié par Miss Guadeloupe, Indira Ampiot : "J'ai hésité avec Annie Ernaux pour le prix Nobel de littérature en 2022 mais j'ai mis Marguerite Duras, c'est bon". Non, les calculs ne sont pas bons puisque Marguerite Duras est décédée en 1996.

Que les 30 prétendantes au titre de Miss France 2023 se rassurent, tout ne se joue pas autour de ce quiz de culture G. Trois d'entre elles ont en revanche pris un petit bonus : Miss Normandie (Perrine Prunier), Miss Champagne-Ardenne (Solène Scholer) et Miss Rhône-Alpes (Esther Coutin) ont obtenu les meilleurs résultats.