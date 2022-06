Bac 2022 : J-1 avant l'épreuve de philo, on décompresse avec les tweets qui nous ont fait rire

Bac 2022 : les lycéens se tapent des barres avant l'épreuve de philo

Ce mercredi 15 juin 2022, c'est l'épreuve de philosophie ! Les lycéens sont nombreux à redouter cette épreuve du baccalauréat. On te propose donc de lire des perles pour déstresser avant les épreuves du bac 2022 qui sont encore à passer, ainsi que les perles de l'épreuve de philo pour te sentir plus intello !

Et sur Twitter, les internautes qui vont devoir plancher dessus demain essayent aussi de se redonner le smile. Les élèves qui vont passer le bac 2022 se donnent du courage, postent des memes ou encore avouent ne pas avoir révisé OKLM. Mais dans tous les cas, cette épreuve de philo est très commentée sur Twitter, et plusieurs tweets font clairement sourire... voire nous font pleurer de rire. Alors pour te remonter le moral avant cette épreuve du bac 2022, voilà notre sélection des tweets les plus "lol" !