Diane Leyre (Miss France 2022) : salaires des Miss, ouverture aux femmes trans... Son Match ou Next (INTERVIEW)

Diane Leyre sur les salaires : "Pendant des années, Miss France n'a pas été rémunérée, et aujourd'hui, ça l'est"

Diane Leyre, alias Miss Ile-de-France qui a été élue Miss France 2022, a accordé une interview vidéo à PRBK. Un format Match ou Next où la reine de beauté a réagi à plusieurs sujets en toute franchise. A commencer par les salaires des Miss ! Eh oui, car dans un article du Parisien, plusieurs Miss qui étaient en compétition pour la couronne de Miss France 2022 ont clashé les conditions du concours de beauté et les salaires. "C'est de l'exploitation" ont-elles notamment confié. "Je trouve que c'est limite pas sympa et pas reconnaissant pour tous les gens qui aimeraient y participer et qui n'ont pas pu" a répondu Diane Leyre.

"Pendant des années, Miss France n'a pas été rémunérée sur les plateaux, et aujourd'hui, ça l'est et je trouve que c'est déjà une belle avancée" a aussi rappelé celle qui aurait été en couple avec un acteur de Profilage. "C'est dommage de peut-être en train de changer ça en aspect pécunier et travail, alors qu'en fait, quand on monte sur scène, c'est juste un rêve d'enfant" a-t-elle ajouté.

Miss France 2022 sur le concours ouvert aux femmes trans : "On l'a mis dans nos règles", mais "est-ce que les Français sont prêts ?"

Le concours Miss France 2023 est officiellement ouvert aux femmes transgenres. Du coup, on en a aussi parlé avec Diane Leyre. Et Miss France 2022 a expliqué : "Il n'y a pas de like ou pas de like, parce que moi, je n'ai pas à donner mon avis là-dessus". "Maintenant, je trouve qu'on fait une polémique de quelque chose qui effectivement, est dans les règles. Miss France dit, selon les règles, que si on est d'état civil féminin, on peut se présenter à Miss France" a-t-elle souligné, "donc si une personne transsexuelle est d'état civil féminin, évidemment qu'elle peut se présenter à Miss France et peut-être que je la verrai en région".

Et Diane Leyre a précisé : "Maintenant, la vraie question, et ça on va essayer de liker : est-ce que les Français sont prêts à adopter une personne transgenre à Miss France ? Parce que nous, Miss France, on l'a mis dans nos règles, donc maintenant c'est à vous de nous le dire".

Propos recueillis par Marie Piat. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.