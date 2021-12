Diane Leyre (Miss France 2022) en couple avec un acteur de Profilage dans le passé ? Elle répond et parle d'un ex

Diane Leyre (Miss France 2022) était-elle en couple avec Thomas Goldberg (Profilage) ? Elle répond

Avant l'élection de Miss France 2022, Diane Leyre était dans le top 5 des favorites sur les réseaux. En revanche, la Miss Ile-de-France n'était pas la candidate préférée du public le jour J. Mais Diane Leyre a fini par être élue Miss France 2022 lors de la cérémonie en direct sur TF1. Et alors que les français et les françaises se demandent si leur Miss est en couple ou célibataire, un acteur a balancé sur TikTok avoir été dans une relation d'1 mois et demi avec la reine de beauté. Il s'agit de Thomas Goldberg, vu dans les séries Profilage, Julie Lescaut ou encore Alice Nevers.

Ce samedi 18 décembre, Diane Leyre était invitée de Bernard Montiel sur RFM. Et elle a répondu à la rumeur lancée par Thomas Goldberg, comme quoi le comédien serait son ex : "Il y en a sûrement beaucoup qui pourront sortir comme ça...", donc "je vais sûrement aussi avoir des gens qui vont dire qu'ils sont mes cousins. Je ne pourrai pas à chaque fois vous dire si c'est vrai ou non, parce que je n'aurais pas le contrôle sur ce qui se dit. Donc je ne vais même pas dire si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Si je vous dis que c'est faux, pour les autres après, si je ne le dis pas, on va dire que c'est vrai".

Diane Leyre se confie sur un ex avec qui elle a vécu 2 ans et sur sa vie amoureuse actuelle

Miss France 2022, qui n'a pas été critiquée par Inès Reg (elle aurait clashé la question posée et non la Miss), a en revanche évoqué un véritable ancien amoureux. Lorsqu'elle vivait à Madrid, Diane Leyre a rencontré "un chéri, officiel pour le coup", avec qui elle a vécu 2 ans. "On a adopté un petit chien, et je l'ai appelé Ohana, qui veut dire famille, en référence à Lilo et Stitch, mon dessin animé préféré" a-t-elle précisé. Ce chien, une femelle shiba inu naine, c'était "l'amour de ma vie" a-t-elle déclaré. "C'est le coeur brisé que je suis partie, 2 fois, parce que j'ai à la fois perdu un chéri et un chien" a-t-elle précisé, ayant donc laissé le chien à son ex.

Quant à son statut amoureux actuel, nul ne sait si elle est en couple ou célibataire. "Je ne suis pas un coeur à prendre, laissez-moi mon année avec les Français. Je ne veux pas faire de jaloux, j'aime tout le monde à la même hauteur. À part mes parents, un petit peu plus..." a-t-elle simplement répondu une fois de plus.