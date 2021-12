Diane Leyre : Miss France 2022 aurait un ex célèbre, star de TikTok et acteur

La vie amoureuse de Diane Leyre décryptée

Ce samedi 11 décembre 2021, Diane Leyre a été sacrée Miss France 2022. Un véritable événement pour la jeune femme de 24 ans qui se retrouve désormais au centre de toutes les attentions et discussions. Et parmi les sujets qui reviennent régulièrement, il y a bien évidemment celui de sa situation sentimentale. Alors, la successeuse d'Amandine Petit est-elle un coeur à prendre ?

"Effectivement, je suis célibataire, a-t-elle dans un premier temps confessé au micro de Fun Radio, avant de rapidement faire une précision importante, mais je ne suis pas un coeur à prendre". La nouvelle Miss l'a en effet révélé, elle a d'autres priorités aujourd'hui, "Je n'ai pas l'année disponible pour avoir quelqu'un dans ma vie. Je vais la consacrer 100% aux Français mais oui, je suis célibataire". Tant pis pour ses prétendants et les vendeurs de roses.

Un ancien copain de Miss France 2022 se dévoile

Mais sa situation actuelle n'est pas la seule à intéresser le public. Au contraire, de nombreuses personnes un peu trop curieuses souhaitent également en savoir plus sur sa vie amoureuse passée. Et ça tombe bien, un supposé ex-copain de Diane Leyre est sorti du silence ce week end à la suite de son élection.

Sur TikTok, Thomas Goldberg - un vidéaste divertissement mais également comédien (La guerre des boutons, Profilage) n'a pas caché sa joie de voir son ancienne copine être élue, "Mon ex elle est Miss France ! Cette phrase elle sonne incroyable, mais il faut que je vous raconte... Avec Diane Leyre on s'est côtoyés pendant une période". Une histoire terminée depuis un moment, mais qui fait sa fierté aujourd'hui, "Si elle tombe sur ce TikTok : 'Plein d'amour ! Bravo ! Je suis très fier de toi ! Je vais flexe totalement sur tes côtes, pardon. Mais maintenant, si quelqu'un me parle mal ou me prend de haut, je vais lui dire : 'Ecoute, mon ex c'est Miss France !'"

Malgré tout, conscient des suspicions du public - certains l'ont déjà accusé de faire ces révélations pour le buzz afin de gagner des abonnés, Thomas Goldberg a tenu à nuancer cette histoire. S'il aurait effectivement vécu une relation avec Diane Leyre, celle-ci n'aurait pas duré très longtemps : "Pour le coup on a pas été fous amoureux, on s'est pas vus extrêmement longtemps, mais on s'est vus pendant un mois et quelques ou un peu plus même !" Rendez-vous au concours Miss Univers pour flexe encore plus !