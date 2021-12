Diane Leyre (Miss France 2022) est-elle en couple ou célibataire ? Elle répond sans langue de bois

C'était l'une des favorites pour l'élection de Miss France 2022 et elle l'a fait : Diane Leyre a été élue par le public et le jury. Même si elle n'était pas la favorite des téléspectateurs, Miss Ile-de-France a remporté la couronne et l'écharpe. Chaque année, la question revient sur la table : la nouvelle Miss France est-elle en couple ou célibataire ? Après Amandine Petit qui avait un chéri, qu'en est-il pour Diane Leyre ?

Diane Leyre en couple ou pas ?

Couronnée Miss France 2022 à Caen, Diane Leyre n'a pas tardé à dévoiler son statut amoureux et elle n'a pas tourné autour du pot contrairement à d'autres ! Dans une interview donnée à Paris Match, Miss Ile-de-France a révélé... être célibataire : "Je suis un coeur à prendre mais plus de 67 millions de Français ont pris leur place dedans récemment..." a-t-elle déclaré sans langue de bois. La reine de beauté de 24 ans est donc libre comme l'air et pourra profiter à fond de son année de règne sans risquer la rupture.

Une "malédiction" chez les Miss ?

Car chez les Miss, il existerait une véritable "malédiction" : quelques mois après leur sacre, celles qui étaient en couple au moment du couronnement ont été nombreuses à rompre avec leur amoureux. Ce fut par exemple le cas pour Maeva Coucke ou Iris Mittenaere. Quant à Amandine Petit qui était elle aussi en couple l'an dernier quand elle est devenue Miss France ? La jolie blonde n'a plus évoqué son chéri depuis un moment, préférant la discrétion. On ne sait donc pas officiellement si elle a aussi été victime de cette "malédiction"... ou pas !