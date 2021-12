Miss France 2022 : Charlotte Faure, Eva Navarro... découvrez la liste des 5 candidates favorites

La plus émouvante : Eva Navarro (Miss Provence)

Chaque année c'est la même chose, peu importe les candidates en lice, la Miss Provence arrive toujours à faire le buzz et à se classer très haut, soutenue par une région qui ne cache jamais sa fierté envers ses représentantes. Et qu'on se le dise, Eva Navarro ne devrait pas déroger à cette tradition. Cette étudiante de 19 ans pourrait non seulement impressionner le public par ses ambitions (elle rêve de travailler dans une organisation humanitaire), mais également le toucher à travers son histoire.

Très engagée dans la lutte contre le harcèlement scolaire, Eva Navarro a récemment confié auprès de TVMag en avoir été victime par le passé, "J'ai été harcelée au collège: on me bousculait, on me collait des chewing-gums dans les cheveux, on me volait des affaires, on me poussait dans l'escalier... J'en ai énormément souffert, à tel point que j'ai été hospitalisée et déscolarisée." Une révélation qui pourrait peser lourd dans la balance ce soir, alors même que les consciences sur ce sujet grave de société se doivent d'être enfin éveillées !