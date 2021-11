Miss France 2022 : âge, taille, poids, couple, chirurgie... Les vrais critères pour être candidate

C'est le concours le plus attendu de l'année. Le samedi 11 décembre se déroulera la cérémonie Miss France 2022 à Caen, en Normandie. Comme tous les ans, c'est Jean Pierre Foucault qui nous présentera les 29 candidates en lice pour devenir la plus belle femme de France sur TF1. Amandine Petit, Miss France 2021, devra rendre son écharpe et aura comme mission de la léguer à la future grande gagnante. Pour les plus impatients, il est d'ores et déjà possible de voir les photos officielles des candidates en robe et en maillot de bain ou bien de découvrir les comptes Instagram de toutes les candidates de Miss France 2022. Mais ce n'est pas tout, il est également possible de répondre au test de culture général que les candidates de Miss France 2022 ont passé.

Mais pour être Miss France, les jeunes femmes qui se présentent doivent remplir un certains nombres de critères et accepter plusieurs interdictions : pas d'alcool, pas de tatouage, être célibataire... voici les conditions pour participer à Miss France.

Une limite d'âge, une taille minimum, mais liberté totale pour le poids

Et oui, pour être élue Miss France 2022, il faut être majeure et avoir moins de 25 ans. Les 29 candidates de cette année ont donc toutes entre 18 et 24 ans. Sur leur dossier d'inscription est inscrit : "il faut être de nationalité française, être inscrite à l'état civil comme étant de sexe féminin, et être née entre le 1er janvier 1998 et le 1er novembre 2004". Ce n'est pas tout, les miss de leur régions doivent également faire une taille minimum : 1m70, sans porter de talons. En ce qui concerne le poids, Sylvie Tellier, présidente du comité Miss France avait précisé "tant que je serai là, on ne pèsera jamais les candidates".

Pas de piercing, ni de tatouage

Si vous voulez être Miss France mais que vous possédez un tatouage ou un piercing, vous ne pourrez pas vous présenter ! En effet, le comité Miss France l'interdit. Depuis quelques années, les tatouages de seulement 3cm sont autorisés. Ils doivent être petits et discrets. Pour les piercings, il suffit de les enlever.

Interdiction de fumer en public