Miss France 2022 : voici la liste des cadeaux que vont gagner les candidates et ça fait rêver

Après le sacre d'Amandine Petit fin 2020, qui sera élu Miss France 2022 ? La réponse, c'est pour bientôt. Cette année, elles sont 29 Miss régionales à prétendre au titre et il va y avoir de la concurrence ! Si participer à l'élection apporte pas mal de popularité, celles qui ne remporteront pas la couronne ne vont pas non plus repartir les mains vides, au contraire.

Miss France 2022 repartira avec 57 000 euros de cadeaux

Comme chaque année, la liste des cadeaux des candidates à l'élection de Miss France a été dévoilée... et elle fait rêver. Car même si elles ne sont pas dans les 14 sélectionnées, les Miss perdantes vont repartir avec de nombreux cadeaux. Et plus elles se classent haut, plus les cadeaux sont intéressants et nombreux !

Mais le top, c'est vraiment ce que remportera Miss France 2022 ! La gagnante va remporter en tout 57 000 euros de cadeaux, une somme similaire à celle des cadeaux reçus par Amandine Petit. Parmi eux ? Des voyages, des montres, des vêtements mais aussi la mise à disposition d'un coiffeur et d'une garde de robe. Découvrez la liste complète ci-dessous :

La liste des cadeaux des Miss régionales

- Un iPad

- Quatre montres Festina

- Une trousse complète de maquillage Sothys

- Des produits solaires et de soins Corine de Farme

- Des produits capillaires Saint Algue

- Un kit de voyage Maison Drouault

- Un manteau

- Une robe de soirée Nicolas Fafiotte

- Une marinière et une robe Armor Lux

- Deux tenues de sport Le Coq Sportif

- Des maillots de bain, des casquettes et des tenues balnéaires offerts par les marques Hateia, Soraya, Ocean Couture, Calarena, Sloggi et Rasure

- Une doudoune Jott

- Une robe de soirée Pronuptia

- une paire de lunettes de soleil Quay Australia

- Un abonnement d'un an à TV Magazine

La liste des cadeaux des 5 Miss finalistes (en plus de la liste ci-dessous)

- Un iPhone 13 Pro

- Une paire d'Airpods

- Trois montres supplémentaires

- Une année de soin du regard Jolicils

- Une année de soin beauté de Lpg Endermologie

La liste des cadeaux de Miss France

- Son écharpe et sa couronne signée Mauboussin

- Une voiture électrique e-2008 offerte par Peugeot

- Un ordinateur MacBook Pro 16 pouces

- Une télévision Samsung

- Un voyage pour deux personnes Paris/ Saint Denis en classe business offert par Air Austral

- Un séjour de sept jours et six nuits à l'île de la réunion au Ness By D'Océan pour deux personnes

- Une doudoune Jott

- Une robe sur-mesure offerte par Nicolas Fafiotte

- La mise à disposition d'un showroom complet de créations haute couture par Une Robe Un Soir

- La mise à disposition d'un coiffeur Saint Algue pendant un an pour ses apparitions publiques

- Un vestiaire de 10 montres offert par Festina

- Une année de soins haute technologie par Lpg Endermologie

- Une année de soin du regard par Jolicils

- Une table de maquillage complète et des soins en institut offerts par Sothys

- La mise à disposition de l'appartement des Miss situé près de l'Arc-de-Triomphe à Paris.