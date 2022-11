QUIZ Miss France 2023 : réussiras-tu le test de culture général des candidates ? Si t'as moins de 25, c'est la honte

Le test de culture générale des Miss pour 2023 Quel est le nom du nouveau souverain d’Angleterre qui succède à la Reine Elizabeth II ? Comment s’appelle le président ukrainien ? Quelle chanteuse mondialement connue a sorti son nouvel album "Renaissance" en 2022 ? Quel joueur de football a été récompensé du Ballon d’or en 2022 ? Quelle course nautique à la voile est partie ce 6 novembre 2022 à destination de Pointe-à-Pitre ? Quelle femme de lettres française a été nommée Prix Nobel de Littérature en 2022 ? La fête de la musique a eu 40 ans cette année. À quel ministre doit-on le développement de cette fête ? Où a eu lieu la COP 27 cette année et quel en était le sujet ? De quelle radio Diane Leyre co-anime-t-elle la matinale ? De quels pays venaient les 3 dernières Miss Univers ? De quelle star américaine le film Netflix Blonde sorti le 16 septembre 2022 retrace-t-il la vie ? Qui a écrit la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac ? Quel créateur de mode a l’habitude de mettre en scène ses défilés dans la nature comme dans un champ de lavande en 2019, un champ de blé en 2020 ou dans une carrière de sel en 2022 ? Qu’est-ce que le pithiviers salé ? Quelle cérémonie ne récompense pas de films ? Quel chanteur a remporté la catégorie Artiste Masculin aux Victoires de la musique 2022 ? Qui a peint le plafond de l’Opéra Garnier à Paris, inauguré en 1964 ? Quel milliardaire américain a récemment racheté le réseau social Twitter ? L’organisation fictive Miss Beauty organise un concours de beauté à Singapour. Le décalage horaire de Singapour est de plus 7 heures par rapport à la France. Sachant qu’un vol entre Paris et Singapour dure 12h50 et que Miss France part de Paris à 8h20, à quelle heure locale Miss France arrive-t-elle à Singapour ? Une paire de chaussures est soldée à 35%. Son prix original est de 200€. Combien coûte la paire de chaussure après remise ? Quelle est la formule du théorème de Pythagore ?

Complétez la suite logique suivante : 73 37 86 68 52 On tire une carte au hasard dans un jeu de 52 cartes et on note sa valeur. Quelle est la probabilité que cette carte soit un valet ? Que signifie l’adjectif omnipotent ? Conjuguer les verbes dans la phrase suivante : "Les 30 Miss qui ont été (verbe élire) en région vont (verbe voyager) de Paris à Pointe-à-Pitre." Choisissez la forme grammaticale correcte dans la phrase suivante : "L’élection a lieu (ce/se) soir, (ce/se) souvient Estelle. Elle enfila (ces/ses) chaussures à talons et partit (ce/se) coiffer." Quelle expression suivante est un oxymore ? Lequel de ces mots existe dans la langue française ? Comment s’appellent les habitants de Châteauroux ? Comment s’appelle le volcan de la Guadeloupe ? De quand date la Constitution de la Vème République ? Qui était Olympe de Gouges ? Elisabeth Borne est la deuxième femme nommée Première ministre en France. Qui est l’unique femme à avoir pris cette fonction avant elle ? En quelle année fut promulguée la loi Veil ordonnant la dépénalisation de l’avortement en France ? Parmi ces villes, indiquez laquelle est une capitale ? Lequel de ces pays ne fait pas partie des pays Baltes ? Quelle femme est entrée au Panthéon en novembre 2021 ?