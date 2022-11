"J'ai trop peur" : Anisha (Star Academy) bientôt expulsée ? La seule condition très stricte pour rester en France, même en cas de victoire

Après plusieurs semaines de compétition, c'est ce samedi 26 novembre que TF1 diffusera le dernier prime de Star Academy 2022 qui élira le nouveau grand gagnant de l'émission. A cette occasion, ils sont encore quatre candidats à se battre pour la victoire finale à savoir : Léa, Enola, Louis et Anisha. Une victoire synonyme de nouvelle vie pour les jeunes chanteurs ? Ca dépend pour qui.

Anisha bientôt expulsée à cause de la musique ?

Comme on a pu le découvrir ce mercredi 23 novembre 2022 durant le live diffusé sur MYTF1 MAX, la situation d'Anisha est loin d'être idyllique et au même niveau que ses partenaires. Au détour d'une conversation avec Léa au sein du château de Dammarie-les-Lys, la chanteuse a au contraire rappelé qu'étant originaire de Madagascar, elle n'était en France que grâce à un titre de séjour obtenu pour ses études

Or, et c'est le gros point noir qui touche la candidate actuellement, il lui est donc tout simplement impossible de les arrêter au risque... d'être expulsée. De fait, même dans le cas où Anisha remporterait Star Academy 2022 et se verrait ouvrir les portes des studios, elle ne pourrait pas prioriser sa carrière musicale en France, à l'inverse des autres finalistes. Mais ce n'est pas tout, une fois ses études terminées, son avenir ici reste flou et rien ne dit qu'elle pourrait rester...

>> Léa (Star Academy) gênée par le comportement de Marc Lavoine ? Elle réagit après la polémique <<

"Il faut encore faire quelque chose..."

Une situation jugée injuste et scandaleuse de la part des internautes, qui n'ont pas tardé à pousser des coups de gueule sur les réseaux sociaux afin de soutenir Anisha, mais également à motiver Gérald Darmanin (ministre de l'Intérieur) à se bouger pour faire évoluer la situation.

"Anisha explique que si elle arrête ses études en sortant du château, elle ne verra pas son titre de séjour renouvelé et devra repartir à Madagascar. On va envoyer des mails Darmanin pour une dérogation" peut-on ainsi lire sur Twitter, tout comme "Vous pensez que la production de TF1 va faire gagner une élève qui a un titre de séjour ? J'ai trop peur qu'il fasse gagner Énola alors que je préfère Anisha", ou encore "Voilà pourquoi le groupe de Fans d'Anisha ne peut pas se dissoudre tout de suite, il faut encore faire quelque chose de plus pour qu'elle obtienne le droit d'exercer son talent tout en obtenant son diplôme".

>> "Elle peut faire de la m*rde, elle sera repêchée" : Anisha favorisée ? Une candidate de Star Academy 2022 balance <<