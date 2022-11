Léa (Star Academy) gênée par le comportement de Marc Lavoine ? Elle réagit après la polémique

Léa est en finale de Star Academy 2022 ! Si son comportement de peste - voire parfois de diva - n'a pas toujours fait l'unanimité chez les téléspectateurs, ses capacités vocales font d'elle une sacré concurrente (vous pouvez d'ailleurs toujours désigner le gagnant de la Star Ac en votant dans notre sondage). Au fil de l'émission, Léa a pu chanter avec plusieurs artistes comme Amir ou Marc Lavoine.

Et justement, son duo avec le chanteur sur J'ai tout oublié a fait bondir les téléspectateurs, et pas à cause de la qualité vocale. Sur Twitter, de nombreux internautes ont dénoncé le comportement de Marc Lavoine envers la candidate : il a plusieurs fois posé sa main au niveau des reins de Léa et l'a même embrassée dans le cou à un moment. "Marc Lavoine qui tape un bisou dans le cou à la jeune Léa qui est déjà stressée que toute sa performance change. Normal. Vieux crado va" écrivait par exemple une internaute.

Léa calme tout le monde au sujet de Marc Lavoine

Si les internautes ont crié au scandale, ce n'est pas du tout le cas de Léa. Interrogée par Télé Loisirs sur cette séquence, la finaliste de Star Academy assure qu'il n'y avait rien de déplacé dans le geste du chanteur. Au sujet du bisou dans le cou, elle explique : "Je l'ai très bien vécu parce que Marc Lavoine est bienveillant. Pendant les répétitions, il m'a énormément rassurée. Il s'est comporté comme un papa avec moi." Pas de quoi en faire un drame donc ! Léa avoue même avoir été beaucoup plus à l'aise qu'au début de l'aventure. "J'ai adoré chanter à ses côtés et je retiens mon évolution. Si je compare cette prestation avec celle que j'ai faite avec Amir, je me rends compte que j'ai plus confiance en moi." déclare-t-elle. Voilà qui devrait faire taire tout le monde.

Toujours pour Télé Loisirs, Léa est aussi revenue sur son attitude qui ne fait pas rire tout le monde et assuré qu'elle ne joue pas de jeu dans l'émission. "Je suis tout le temps comme ça et mon but dans l'aventure était d'être moi à 100%. Les gens ont été parfois choqués par mon comportement alors que j'étais naturelle avec eux, comme je peux l'être avec ma famille." confie la candidate. Léa sera-t-elle sacrée gagnante de Star Academy ? Réponse samedi à partir de 21h55 sur TF1.