Bisou dans le cou, main sur les reins... Le comportement de Marc Lavoine avec Léa a choqué les téléspectateurs de Star Academy, la cousine de la candidate voit rouge

"Dites moi que jsuis pas la seule à trouver Marc Lavoine hyper limite ?", "Je suis le seul qui trouve que Marc Lavoine a eu un comportement hyper relou avec Léa ?", "Marc Lavoine qui tape un bisou dans le cou à la jeune Léa qui est déjà stressée que toute sa performance change. Normal. Vieux crado va", "Marc Lavoine un gros dégueulasse qui se tape des gamines de 20 piges et là qui embrasse Léa dans le cou", "Ok donc on est en 2022, #MeToo etc. et Marc Lavoine embrasse Léa dans le cou sans pression après leur chanson + lui met la main sur la chute de reins/les fesses", ou encore "Marc Lavoine est trop gênant" peut-on lire parmi les tweets.

Et une certaine Noémie (@noemie_issan sur Twitter) a révélé qu'elle serait la cousine de Léa, et elle aussi a été choquée par l'attitude du chanteur. La star académicienne aurait été très gênée et mal à l'aise : "Ce porc de Marc Lavoine qui embrasse par surprise ma cousine Léa dans le cou en plein prime de la Star Academy, on en parle? Elle était gênée et surprise".

"Marc Lavoine est sous substance ce soir ?"

Les twittos ont aussi souligné que le comportement de Marc Lavoine serait peut-être lié à l'alcool. Ils ont notamment écrit : "Soyons honnêtes, Marc Lavoine est sous substance ce soir ? Parce que le malaise est très présent et là ça se voit sur le visage de toutes les filles", "Nikos qui se retrouve avec 3 grammes dans le sang rien qu'en sentant l'haleine de Marc Lavoine", "J'espère que Marc Lavoine ne conduit pas pour rentrer chez lui. Il est a clairement à 2 grammes".

Ni Léa ni le chanteur n'ont pour le moment réagi à cette séquence.