"Elle peut faire de la m*rde, elle sera repêchée" : Anisha favorisée ? Une candidate de Star Academy 2022 balance

Un tout petit peu plus d'un mois seulement après les début de l'émission, c'est ce samedi 19 novembre 2022 que TF1 diffusera déjà la demi-finale de la Star Academy. Et à cette occasion, ils seront cinq candidats pour trois places à se battre sur scène pour se sauver et se qualifier pour la grande finale.

Ainsi, comme on a pu le découvrir cette semaine au moment des évaluations, Anisha, Chris, Enola, Léa et Tiana remettront une nouvelle fois leur destin entre les mains des téléspectateurs. Seul Louis est assuré de passer une soirée tranquille, déjà qualifié pour la semaine prochaine.

Enola dévoile sa finale de rêve

Pour l'heure, on ne sait pas qui seront les chanceux qui continueront l'aventure une semaine de plus, mais on sait déjà que les tensions n'ont jamais été aussi présentes au sein du château de Dammarie-les-Lys. Alors que Léa avait déjà remis en doute la légitimité d'Anisha en début de semaine, c'est désormais Tiana qui a déploré que la jeune femme était mystérieusement privilégiée.

Tandis que Tiana et Enola se reposaient ensemble dans la cuisine, le duo n'a pu s'empêcher de discuter de la demi-finale à venir. "Le truc parfait serait que Léa, toi et moi on soit sauvées", a dans un premier temps confessé Enola. Si elle a du mal à y croire, "Mais bon c'est beau de rêver", elle estime malgré tout que ça serait dans la logique du programme, "Franchement, on a des trucs pas mal à défendre. Je me dis que sur un malentendu..."

Tiana déplore le favoritisme d'Anisha

Des propos approuvés par Tiana, qui a néanmoins confié qu'elle avait perdu espoir en la sincérité de l'émission. "Dans tous les cas, qu'on rate ou non notre prime, ça ne va pas changer les votes", a-t-elle étonnement déploré. Selon elle, ça ne serait pas le talent qui primerait auprès des téléspectateurs. Et à cet effet, elle n'a pas hésité à s'en prendre indirectement à Anisha.

"Anisha peut rater ce qu'elle veut (...) Les gens votent avant. Anisha peut faire de la m*rde sur sa musique, elle sera dans tous les cas repêchée", a-t-elle déclaré désabusée. Des propos quelque peu exagérés au regard du véritable talent de leur camarade, mais qu'elle assume pleinement, persuadée que le public ne vote pas en fonction des performances ou des progressions au fil des semaines : "Il y en a qui sont attachés à notre personnalité et il y en a qui regardent que le samedi".

Heureusement que l'émission ne dure pas trois mois, on n'ose pas imaginer ce qu'Anisha aurait pu se prendre encore dans la tête.