"J'ai failli vomir mon petit dej'" : la saison 2 d'Alice in Borderland encore plus violente et hardcore, les fans valident

Après deux ans d'attente, Netflix a finalement mis en ligne la saison 2 d'Alice in Borderland ce jeudi 22 décembre 2022. Une suite qui était très attendue des fans de cette adaptation du manga de Haro Asō, qui ne semble décevoir personne aujourd'hui. Comme on peut au contraire le découvrir sur les réseaux sociaux, les réactions sont déjà très positives.

Une suite encore plus sadique pour Alice in Borderland

Il faut dire que ces nouveaux épisodes offrent exactement ce que l'on peut attendre d'une telle série. En plus d'une petite évolution des personnages satisfaisante qui prennent en profondeur, on est surtout soulagé de voir que les créateurs n'ont rien perdu de leur talent déjà perceptible en saison 1 pour nous en mettre plein les yeux (et les cauchemars).

Malgré un concept qui se répète un peu et qui prend parfois des tournures beaucoup trop WTF au risque de perdre en crédibilité, cette saison 2 d'Alice in Borderland n'en reste pas moins un régal. A travers des épreuves encore plus jouissives où la réflexion, les dilemmes moraux et les stratégies sont maîtres (mention spéciale aux jeux des symboles ou des mathématiques, que les cerveaux de L et Kira auraient adoré affronter), on assiste à une montée en puissance de la violence d'une façon hallucinante.

>> Alice in Borderland : qui sont les acteurs de la série japonaise qui cartonne sur Netflix ? <<

Les fans sont déjà à fond

Entre le Roi de Pique qui se révèle plus terrible que le Terminator ou les punitions infligées aux perdants des épreuves qui font passer le sadisme et le gore à un niveau supérieur (têtes qui explosent, utilisation de l'acide sulfurique...), on réalise que les litres de sang utilisés ont de quoi faire complexer l'équipe de The Boys. Alors oui, c'est totalement gratuit et toujours dans l'abus, mais ça n'en reste pas moins délicieusement excitant !

Aussi, sans grande surprise, les spectateurs sont déjà sous le charme de cette suite qui, soyons honnêtes, vient ridiculiser Squid Game qui apparaît comme bien trop sage et gentillette à côté. "4 minutes d'Alice in borderland et j'ai failli vomir mon ptit dej'", peut-on lire sur Twitter, tout comme "Je suis à la moitié de l'épisode 4 pour l'instant c'est une grosse dinguerie ! Ça valait le coup d'attendre 2 ans", ou encore, "Les deux premiers épisodes de la saison 2 de Alice in Borderland sont intenses, cette série c'est une giga masterclass".