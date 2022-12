Du sang, du trash et du gore, le spin-off de The Boys se dévoile dans une bande-annonce violente

Tandis que Disney+ nous harcèle de séries plus ou moins identiques, plus ou moins utiles dérivées des univers Marvel ou Star Wars, c'est bientôt Amazon Prime Video qui va à son tour suivre la recette. Là où la plateforme de streaming a mis tout le monde d'accord avec l'incroyable The Boys, une série aussi sanglante que sadique adaptée des comics de Garth Ennis et Darick Robertson, elle va copier la recette en 2023 à travers Gen V, un spin-off que personne n'avait demandé et qui ne devrait rien révolutionner.

Le spin-off de The Boys se dévoile

Au programme ici ? Cette nouvelle fiction prendra des allures de teen-show, puisque l'on suivra une génération d'ados dans une université gérée par Vought International et réservée aux élèves possédant quelques pouvoirs. Or, là où l'objectif de cet établissement sera de les éduquer pour faire d'eux de futurs super-héros, la première bande-annonce dévoilée nous fait comprendre que pouvoirs + crises d'identité + hormones + monde qui ne tourne pas rond = une cocotte minute prête à exploser de la pire des façons.

Comme on peut le découvrir à travers ces images, Gen V devrait en effet copier / coller sa grande soeur en nous offrant à son tour des séquences trashs et gores où le sang coulera à flot, la faute à des personnages déconnectés et totalement matrixés par leurs pouvoirs et leurs égos.

Une série dérivée sans personnalité ?

Alors oui, cette parodie de X-Men nous promet des moments aussi jouissifs que fous, mais on ne peut également pas s'empêcher de se poser la question suivante : quel sera son véritable intérêt ? A priori, Gen V ne devrait rien réinventer et, alors qu'une saison 4 de The Boys est en cours de production, on a vraiment du mal à voir la plus value apportée par ce spin-off.

Preuve supplémentaire de ce sentiment d'une future série possiblement fainéante se contentant de surfer sur ce qui a déjà parfaitement fonctionné jusqu'à présent, quelques acteurs de The Boys seront également présents au casting lors de caméos, que ce soit Jessie T. Usher (A-Train), Colby Minifie (Ashley Barrett) ou encore P.J. Byrne (Adam Bourke). C'est cool, mais quelque peu frustrant.

On espère se tromper et que Gen V trouvera sa propre identité, mais ça semble mal parti. Rendez-vous en 2023 pour découvrir le résultat final.