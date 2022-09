"Mangez un sac de b*tes" : le créateur de The Boys tabasse les attaques misogynes contre Erin Moriarty (Starlight)

Les stars en parlent régulièrement : les réseaux sociaux sont une source de stress puisque certains n'hésitent pas à y lâcher tout leur venin, à critiquer, à insulter ou même à menacer. Même si on pouvait penser qu'en 2022, ce genre d'attaques feraient partie du passé, de nombreuses actrices sont toujours victimes d'attaques sexistes et misogynes et parfois, ça va beaucoup trop loin. Dernière star à avoir parlé de ce sujet ? Erin Moriarty qui incarne Starlight dans la série The Boys qui reviendra bientôt pour une saison 4 encore plus folle.

Erin Moriarty attaquée par des trolls, "Je me sens paralysée"

Sur Instagram, l'actrice s'est confiée sur les attaques incessantes dont elle est victime sur les réseaux sociaux cette semaine. La star a partagé des extraits d'un essai écrit par un fan intitulé "#IStandWithStarlight ? : la trahison d'Erin Moriarty par les fans de The Boys" dans lequel l'auteur dénonce "l'accablante malice et misogynie" dont l'actrice est victime. Le texte cite notamment les nombreux commentaires sur le physique de la star, le harcèlement et la différence de traitement entre elle et ses partenaires masculins.

Après avoir publié sur son compte des extraits de cet essai qui la défend, Erin Moriarty a brisé le silence. "Oui je me sens réduite au silence. Oui je me sens déshumanisée. Oui je me sens paralysée." a débuté l'actrice avant de poursuivre : "J'ai mis mon sang, ma sueur et mes larmes dans ce rôle à maintes reprises, j'ai grandi avec ce personnage (nous changeons et évoluons mentalement ET physiquement)."

>> The Boys : ces héros de DC et Marvel parodiés dans la série, les aviez-vous reconnus ? <<

Remerciant l'auteur de l'essai, Erin Moriarty ajoute : "Cela me brise le coeur, je me suis ouvert les veines pour ce rôle et ce genre de trolls et exactement ce contre quoi Annie se bat". Loin d'être terrassée par les attaques, l'interprète de Starlight assure que tout ça n'a fait "qu'augmenter mon niveau de sympathie quand on vient me voir pour me dire : 'Je te vois, je ne te déteste pas'. Je veux seulement faire preuve d'empathie et pardonner".

Le créateur la défend et c'est très cash

Un message relayé en masse qui a été soutenu par les stars de The Boys comme Chace Crawford (The Deep) ou Antony Starr (Homelander). Jack Quaid qui joue Hughie a aussi répondu à son message. Mais la réponse la plus cash nous vient d'Eric Kripke, le créateur de la série. Sur Twitter, il a répondu sans détour aux "trolls" qui s'attaquent à Erin Moriarty, répondant à un article relayant les propos de l'actrice. "D'abord, c'est littéralement l'opposé du p*tain de message de la série. Deuxièmement, vous faites du mal à de vraies personnes avec de vrais sentiments. Soyez gentils. Si vous ne pouvez pas l'être, alors mangez un sac de b*tes, allez vous faire fo*tre et ne regardez pas The Boys. On ne veut pas de vous" a-t-il posté. Ça a le mérite d'être clair...