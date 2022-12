"Il y a eu des erreurs " : l'arbitre de la finale Argentine-France avoue ENFIN s'être trompé, et ça fout la rage

Emiliano Martinez est devenu l'ennemi public numéro 1 en France depuis ses célébrations ridicules après la victoire de l'Argentine face aux Bleus le 18 décembre 2022. Le gardien est notamment apparu avec un bébé en plastique à l'effigie de Kylian Mbappé, avant de se moquer d'Aurélien Tchouameni.

Szymon Marciniak, l'arbitre de la finale de la Coupe du Monde 2022, n'est pas non plus spécialement le bienvenu sur le territoire français. En effet, de nombreux fans des Bleus critiquent son arbitrage. Un penalty très généreux a été accordé à l'Albiceleste et un but aurait dû lui être refusé car des remplaçants étaient sur la pelouse. Szymon Marciniak s'est d'ailleurs exprimé sur cette situation et assure ne pas s'être trompé.

Szymon Marciniak revient sur son arbitrage

"Tout d'abord, cette situation aurait dû affecter le jeu [pour être sanctionnable]. Mais quel a été l'impact de ces joueurs qui se sont levés et ont bondi sur le terrain ? C'est vraiment chercher la petite bête", s'est-il exclamé, avant d'ajouter : "Il y a des journaux sérieux et ceux qui cherchent le buzz". "Les Français n'ont pas mentionné la photo où l'on peut voir qu'il y a sept Français sur le terrain lorsque Mbappé a marqué", a-t-il conclu.

Une autre de ses décisions rend encore fous de rage les fans français. Alors que les Bleus partaient en contre attaque et avaient de grandes chances de prendre l'avantage dans les derniers instants, Marcos Acuna a fauché Kingsley Coman. Le coéquipier de Kylian MBappé s'est vite relevé et a poursuivi l'action mais l'arbitre a interrompu le jeu pour revenir à la faute. Cette fois, Szymon Marciniak a merdé et il le reconnaît.

"Bien sûr qu'il y a eu des erreurs dans cette finale"

"Bien sûr qu'il y a eu des erreurs dans cette finale. J'ai interrompu une contre-attaque des Français après un mauvais tacle de Marcos Acuna. J'ai eu peur que le joueur victime d'une faute veuille se venger, et j'ai mal interprété la situation parce qu'il ne s'est rien passé, j'aurais pu laisser l'avantage et ensuite revenir à la faute en donnant un carton. C'est difficile. Sur une action comme celle-ci, je prends une telle décision dans le noir. Mais l'important est qu'il n'y ait pas eu de grosses erreurs", a-t-il expliqué à Sport.PL.

Visiblement, nous n'avons pas la même définition de "grosses erreurs"...