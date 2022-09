"C'est horrible, au-delà du cheap" : la bande-annonce du film sur le procès Johnny Depp vs Amber Heard scandalise les internautes

Après plusieurs semaines de procès qui l'opposait à son ex-mari Johnny Depp, qui la poursuivait pour diffamation après avoir été accusé de violences conjugales, c'est le 1er juin 2022 qu'Amber Heard a été reconnue coupable par un jury en Virginie (USA) d'avoir "méprisé la vérité en sachant que les déclarations étaient probablement fausses" et a été condamnée à une amende de 10 millions de dollars pour dommages et intérêts compensatoires, mais également à une amende de 5 millions de dollars pour dommages punitifs.

Un film cheap et ridicule sur le procès Johnny Depp vs Amber Heard

Un procès médiatique qui, malgré la gravité de l'affaire, a autant passionné la presse people que le grand public, et qui va déjà avoir le droit à son propre film. Oui, vous avez bien lu, c'est ce vendredi 30 septembre 2022 que la plateforme américaine Tubi mettra en ligne Hot Take: The Depp/Heard Trial, un téléfilm qui retracera cette confrontation.

De quoi s'attendre au pire ? Absolument. Alors que seulement quatre mois sépareront la fin du procès et la sortie du film - ce qui nous fait comprendre que l'écriture et le tournage ont forcément été bâclés, la première bande-annonce dévoilée (et disponible dans notre diaporama) nous confirme que ce projet a tout pour être élu "film le plus cringe de l'année".

Entre un Mark Hapka beaucoup trop jeune (et donc pas crédible) en Johnny Depp, un reste du casting qui joue de façon horrible et fausse, des séquences de flashbacks tellement mal filmées qu'elles semblent sorties tout droit de Petits secrets entre voisins et un manque de budget flagrant à chaque plan qui donne des allures de court-métrage amateur à l'ensemble, Hot Take: The Depp/Heard Trial possède tous les ingrédients pour devenir un nanar monumental.

Les internautes scandalisés

Et sans surprise, les premières réactions au trailer sont unanimes : ce film s'annonce aussi honteux que ridicule. Que ce soit sur Twitter ou dans les commentaires sur YouTube, les internautes s'indignent qu'un sujet si important fasse l'objet d'un tel divertissement et déplorent le manque de crédibilité apporté à l'ensemble qui ressemble plus à une farce qu'à autre chose.

"Noooon ils ont eu l'indécence de faire un film sur le procès Depp/Heard ???? J'hallucine", peut-on ainsi lire, tout comme "Le film que personne pensait avoir besoin et... tout le monde avait raison", "C'est juste triste. Des gens qui se font de l'argent sur les histoires tragiques des autres", ou encore "Je ne vais pas partager le trailer du film autour de Depp et Heard, c'est horrible putain, horrible. C'est au delà du cheap".