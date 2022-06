Amber Heard : son nouveau projet risqué pour rembourser ses dettes et payer son amende à Johnny Depp

Amber Heard condamnée à une amende de 8,3 millions de dollars

A la suite du procès qui l'opposait à Johnny Depp, Amber Heard a été reconnue coupable le 1er juin 2022 de diffamation à l'encontre de son ex-mari. Tandis que l'actrice avait profité d'un article publié dans le Washington Post en 2018 pour sous-entendre qu'elle avait été victime de violences conjugales durant leur mariage, un jury - qui a fait face à une succession de témoignages et une montagne de preuve durant six semaines, a finalement estimé que les déclarations de l'actrice d'Aquaman 2 étaient "fausses" et imaginées avec "une réelle malveillance".

Conséquence ? Elle a écopé de deux lourdes amendes, à savoir : 10 millions de dollars pour dommages et intérêts compensatoires, et 5 millions de dollars pour dommages punitifs. A noter que cette dernière somme a finalement été réduite à 350 000 dollars en accord avec une loi présente dans l'Etat de Virginie où s'est tenu le procès, et elle a dans le même temps gagné 2 millions de dollars pour diffamation suite aux propos de l'avocat de Johnny Depp. Quoi qu'il en soit, la comédienne doit aujourd'hui 8,3 millions de dollars à l'ancienne star de Pirates des Caraïbes, un montant qu'elle ne serait pas en mesure de payer comme l'a récemment confié son avocate.

Le nouveau projet de l'actrice

Aussi, alors que l'actrice pourrait être désormais boycottée à Hollywood, ce qui ne devrait pas améliorer ses finances, elle aurait décidé de se faire de l'argent autrement. Après avoir continué à diffamer Johnny Depp ces derniers jours à travers de nombreuses interviews accordées aux médias américains, Amber Heard serait prête... à écrire un livre.

Selon un supposé proche de l'actrice, interrogé par OK! Magazine, elle serait "fauchée" et ne serait donc "pas en position de refuser de l'argent". Surtout, alors qu'elle considérerait que "sa carrière à Hollywood est terminée", elle serait prête à tout pour se refaire et continuer à raconter sa version de l'histoire en accusant une nouvelle fois son ex-mari de violence, "Elle est déjà en discussions et est très excitée par ça. Aujourd'hui, elle n'a plus rien à perdre et veut tout raconter !"

Un livre risqué ?

Un projet qui irait à l'encontre de ses propres propos énoncés au cours d'une interview accordée à Dateline la semaine passée, durant laquelle elle révélait vouloir passer à autre chose, "J'ai vraiment hâte de pouvoir revivre ma vie", et qui pourrait... lui coûter très cher.

Auprès d'OK! Magazine, Dror Bikel - une experte dans les divorces et procès médiatiques, a rappelé : "Elle devra être extrêmement prudente avec ce qu'elle compte dire sur [Johnny Depp]. Lui et ses avocats vont lire tout ce qu'elle a à dire. Si elle dépasse la ligne, ce qui est probable, il ne fait pas de doute qu'elle sera de nouveau sujette à une plainte pour diffamation qui la renverra au tribunal".