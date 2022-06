Amber Heard coupée au montage d'Aquaman 2 et remplacée ? Elle réagit

En plus d'avoir perdu son procès en diffamation contre Johnny Depp, Amber Heard va-t-elle aussi perdre son rôle de Mera dans Aquaman 2 ? La date de sortie du film avec Jason Momoa est fixée à mars 2023 mais, selon une nouvelle rumeur, les studios auraient pris la décision de couper l'actrice au montage et même de la remplacer ! Info ou intox ? Deux versions s'opposent puisque l'équipe de l'actrice a réagi... et démenti.