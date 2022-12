"C'est énervant" : cette habitude de Kylian Mbappé saoule même les joueurs des Bleus

Déjà champion du Monde en 2018, Kylian Mbappé avait la rage lors de la finale du Mondial 2022 qui a opposé la France à l'Argentine. Malgré un triplé - et un tir au but réussi contrairement au match contre la Suisse lors de l'Euro 2021 - le joueur s'est incliné face à son coéquipier de club Lionel Messi. Après la grande finale, Kylian Mbappé a été chambré - voire carrément insulté - par les supporters et joueurs Argentins. Le gardien Emiliano Martinez a notamment brandi une poupée avec un masque à son effigie lors des célébrations.

Loin de tout ça, le joueur du PSG, lui, a repris très rapidement l'entraînement, préférant s'exprimer sur les terrains que dans les médias. Celui qui serait en rapprochement avec l'ex d'un ancien joueur du PSG ne s'est pas exprimé sur les provocations pour le moment, ni sur la compétition. Mais l'un de ses coéquipiers est sorti du silence... et a parlé de lui ! C'est Adrien Rabiot qui participait à sa première Coupe du Monde avec les Bleus au Qatar qui s'est confié sur son coéquipier... et a balancé sur ses habitudes qui saoulent les joueurs des Bleus. L'aviez-vous remarqué ?

Cette habitude de Kylian Mbappé qui ne passe pas inaperçu

Interrogé par Média Carré, Adrien Rabiot s'est laissé aller à une petite révélation sur le joueur préféré des français. Plus particulièrement sur une habitude du joueur du PSG. "Kylian Mbappé m'énerve quand il change de voix pendant les interviews" a lâché le milieu de terrain. Vous ne l'aviez peut-être jamais remarqué mais Mbappé ne s'exprime pas de la même façon selon la personne qu'il a en face de lui. Une chose que tous ses coéquipiers ont remarquée... et qui les saoulent. "Quand on est ensemble, il parle normalement. Et quand on le revoit en interview, je ne sais pas pourquoi, il change sa voix" a ajouté Adrien Rabiot qui poursuit : "C'est énervant, c'est stressant. Je pense que tout le monde s'est fait la remarque."