Kylian Mbappé ne brille pas que sur le terrain : ses dons discrets et ultra généreux salués, "Ça ne s'est pas limité au strict plan financier"

Si le karma existait réellement, l'Equipe de France de football aurait gagné la Coupe du Monde 2022 et les supporters argentins seraient à nouveau en train de pleurer après avoir déjà subi les revers de 2014, 2015 et 2016. Malheureusement, ce concept n'existe pas et c'est donc Kylian Mbappé qui doit digérer une défaite aux tirs au but malgré un triplé marqué en finale, tandis que le gardien Emiliano Martinez passe son temps à l'humilier et que les fans de l'Albicéleste ont des propos racistes envers les Bleus.

Kylian Mbappé, une star au grand coeur

Une situation difficile à vivre et à accepter, d'autant plus que Kylian Mbappé fait pourtant tout pour prouver qu'il est loin d'être le joueur égoïste que l'on peut parfois observer sur le terrain. Et ce n'est pas Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre, qui nous contredira. Au détour d'une interview accordée au Parisien, celui-ci a rappelé que le nouveau pote d'Olivier Giroud était un garçon au grand coeur.

"Il est devenu un donateur de la Fondation Abbé Pierre à son initiative. Pendant la crise Covid, dès le printemps 2020, des besoins colossaux se sont manifestés, dont tout le monde a pris conscience, a-t-il expliqué, révélant que l'attaquant de 24 ans avait réalisé sa chance et qu'il souhaitait faire le maximum pour en faire profiter les autres. Beaucoup se sont dit : on est là chez nous, pas mal lotis, qu'est-ce que qu'on peut bien faire pour les autres ? Je pense que Kylian faisait partie de ceux-là".

Christophe Robert l'a ensuite révélé, Kylian Mbappé - que les supporters argentins mettent en scène dans un cercueil, n'hésite jamais à apporter son aide quand il y en a besoin : "Kylian a souhaité soutenir la Fondation avec un don assez conséquent, et il l'a refait à deux reprises pendant la période Covid, puis une nouvelle fois après."

Un joueur omniprésent pour le bien des autres

Une générosité importante que l'on ne peut que saluer, qui ne se mesure pas simplement de façon financière. Tandis que Kylian Mbappé serait très regardant sur les causes qu'il soutient afin de s'assurer de la bonne utilisation de ses dons, "Il est dans le souci des autres. Il avait été très clair, il avait voulu savoir ce qu'on faisait de ces sommes, à quoi ça servait concrètement", il est également régulièrement prêt à mettre en marche ses contacts afin de favoriser l'évolution des différentes associations qu'il côtoie.

"Il a été actif pour une boutique solidarité qui fait partie de lieux d'accueil de jour, lesquels s'inscrivent dans notre réseau pour les personnes sans domicile, a dévoilé le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Ça ne s'est pas limité au strict plan financier, il a été question de mises en relation et d'actions. Ça a été un signal de soutien dans la durée et ça nous a beaucoup touchés."

Autant dire qu'avec la gigantesque prime que vont recevoir les Bleus présents à la Coupe du Monde 2022, la générosité de Mbappé ne devrait pas s'arrêter là. Une bonne raison de féliciter le PSG de lui offrir un tel salaire XXL.