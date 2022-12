Coupe du Monde 2022 : ce jackpot que vont toucher les Bleus (même en cas de défaite face au Maroc)

Ce samedi 10 décembre, quand Olivier Giroud a marqué le but de la victoire contre l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde 2022, le joueur est apparu au bord des larmes, submergé par l'émotion après une bataille compliquée sur le terrain. Un bonheur lié à l'amélioration de son record en Equipe de France ? Au rêve de plus en plus réel de jouer une nouvelle finale de CDM ? Surement, mais pas que.

Comme l'a annoncé la Fédération Française de Football (FFF) auprès du Parisien, plus le parcours des Bleus est important dans cette compétition internationale, et plus la cagnotte des joueurs augmente. Ainsi, c'est désormais officiel, peu importe le résultat face au Maroc en demi-finale ce mercredi 14 décembre, leurs banquiers sont déjà assurés d'avoir un grand sourire d'ici la fin de l'année.

Quelles primes pour les Bleus à la Coupe du Monde 2022 ?

"S'ils s'inclinent mercredi face au Maroc, ils toucheront entre 238 000 et 257 000 euros de prime chacun", explique le journal. Quelle est la raison d'une telle incertitude ? Tout dépendra "du résultat de la petite finale" - celle qui départagera le troisième et quatrième du mondial, qui sera organisée ce samedi 17 décembre.

Et en cas, soyons optimistes, de qualification pour la finale et de victoire historique face à l'Argentine ou la Croatie ? "Chaque Bleu empochera peu ou prou 420 000 dollars, soit près de 400 000 euros". Une somme colossale ? Oui et en nette augmentation, puisque cela équivaut à une hausse de 50 000 euros depuis la Russie.

Par ailleurs, on aimerait ne pas parler de malheur, mais on ne serait pas complet si nous ne le faisions pas : sachez qu'en cas de défaite cruelle en finale, les coéquipiers de Kylian Mbappé repartiraient malgré tout avec une prime de 285 000 euros. Suffisant pour s'acheter des mouchoirs, mais pas assez pour construire une machine à remonter le temps afin de rejouer le match.

Des sommes importantes... en fonction des joueurs

Des primes impressionnantes qui n'auront cependant pas le même impact sur le quotidien des joueurs en raison de leurs salaires en clubs. Ainsi, là où les 400 000€ représenteraient environ deux jours de salaire de Kylian Mbappé au PSG (6 millions d'euros bruts par mois / 31 jours = 193 500€ par jour) - on comprend mieux pourquoi son cousin anglais souhaite le rencontrer, cette somme représenterait à l'inverse près de 4 mois de salaire pour Mattéo Guendouzi à l'OM (2,2 millions d'euros bruts par an / 12 mois = 183 000€ jour mois).

Un déséquilibre fou qui interroge sur ce que chacun fera de ce chèque. Après tout, s'il est de coutume pour les joueurs de faire don d'une partie ou de l'intégralité de ces primes à des associations ou d'anciens clubs amateurs dans lesquels ils ont fait leurs débuts, il n'est également pas idiot de penser que certains, moins aisés que Mbappé, auront envie de la garder pour la savourer avec leurs proches.

Enfin, pour l'anecdote, sachez que si même Karim Benzema a déclaré forfait et n'a participé à aucun match de la Coupe du Monde, ni même aux entrainements durant la compétition, il sera lui aussi concerné par cette prime. De quoi expliquer pourquoi, après des semaines de silence, il a enfin daigné faire un petit tweet pour soutenir les Bleus... On pensait que le message venait de son CM, mais c'était probablement son comptable qui souhaitait rappeler son existence auprès du staff de Didier Deschamps.