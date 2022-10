"Bah les gars refaites le tweet quand même" : Netflix fait une grosse erreur qui fait halluciner les twittos

Netflix sort une bande-annonce sur Twitter... et se trompe d'acteur : "Christian Bale est le poète Edgar Allan Poe"

Le catalogue Netflix continue de se remplir. Après la nouvelle série qui a fait chialer les abonnés, ou encore la série horrifique ultra gore et flippante, Netflix a dévoilé une nouvelle bande-annonce. Et cette fois-ci, il s'agit d'un film : The Pale Blue Eye (dont la date de sortie est le 6 janvier 2023). Sauf qu'en postant la vidéo sur son compte Twitter, Netflix a fait une erreur qui a fait halluciner les twittos !

"Christian Bale est le poète Edgar Allan Poe. The Pale Blue Eye, le 6 janvier" est-il écrit en légende de la bande-annonce. Problème, ce n'est pas du tout l'acteur Christian Bale qui incarne le poète et romancier Edgar Allan Poe dans le thriller très attendu ! C'est Harry Melling, qui jouait Dudley Dursley, alias le cousin du célèbre sorcier Harry Potter dans la saga Harry Potter. Il a depuis été vu dans des contenus Netflix, comme Le Jeu de la dame (avec Anya Taylor-Joy et Thomas Brodie-Sangster) et Le Diable, tout le temps (avec Tom Holland et Robert Pattinson).

"On voulait dire 'Harry Melling est Edgar Allan Poe' bien sûr" a alors rectifié Netflix, en se rendant compte de son erreur. Mais ils ont laissé le tweet original. A noter que Christian Bale (American Psycho, saga The Dark Knight, Le Prestige, Fighter, American Bluff) est tout de même au casting du film The Pale Blue Eye, mais qu'il incarne Augustus Landor.