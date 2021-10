Zendaya sous le charme de Tom Holland, elle dévoile ce qu'elle aime chez la star de Spider-Man

Rendez-vous le 15 décembre 2021 pour retrouver Tom Holland (Peter Parker) et Zendaya (MJ) dans le film Spider-Man: No Way Home, qui pourrait notamment accueillir Andrew Garfield et Tobey Maguire à l'écran. Un énième projet en commun qui a visiblement beaucoup rapproché les acteurs, comme vient de le confier l'actrice auprès du magazine InStyle.

Zendaya sous le charme de Tom Holland

Alors que Zendaya et Tom Holland se retrouvent au centre de rumeurs de couple depuis de nombreux mois maintenant, l'interprète de Mary-Jane n'a pas caché être sous le charme de son partenaire de jeu, "Il y a évidemment tellement de choses chez lui que j'apprécie." Comme quoi ? Plus que tout, elle aime le voir s'impliquer totalement dans ses rôles.

"En tant qu'acteur, ce que j'apprécie c'est qu'il adore vraiment incarner Spider-Man. C'est pourtant un rôle qui vient avec énormément de pression, a confessé la star, qui a par la suite précisé sa pensée, "Vous l'amenez avec vous partout où vous allez, car pour les enfants que vous allez croiser, vous êtes le vrai Spider-Man".

Un acteur "charismatique" selon Zendaya

Aussi, après l'avoir décrit comme "un perfectionniste" au travail, Zendaya a révélé qu'elle était tellement fan de Tom Holland qu'elle avait tout fait pour le regarder jouer sur Spider-Man 3, même quand elle n'était pas censée être sur le plateau de tournage, "Notre réalisateur m'autorisait à venir tous les jours et c'était cool de voir à quel point il est précautionneux avec son travail, à quel point il fait tout pour être juste. Je le regardais enchaîner les scènes de combat, ce qui est fatiguant et à chaque fois qu'il effectuait un mouvement, il venait vérifier la scène et disait 'Je peux faire encore mieux'. Et moi je me disais, 'Mais mec, t'as déjà réussi', mais il veut toujours la perfection et c'est ce que j'aime chez lui".

Cependant, n'ayez crainte, son amour pour le travail n'est pas la seule raison pour laquelle Zendaya est charmée par Tom Holland. Si l'actrice n'a pas souhaité réagir aux rumeurs sur sa relation avec lui, elle a en revanche confirmé qu'il était la meilleure personne avec qui passer son temps libre, "Il est constamment drôle. Toujours charismatique et il est capable de mettre à l'aise tout le monde, de vous faire rire et de tenir de bonnes discussions".

Allez hop, c'est reparti pour une fournée de fan-fics sur Wattpad !