Xavier Deluc (Section de recherches) réagit au départ de Honorine Magnier : "Je le sentais venir"

La saison 14 de Section de recherches a commencé par un énorme drame : la mort de Rose (Honorine Magnier) ! La série de TF1 a donc vécu un nouveau départ, après celui de Chrystelle Labaude (Un si grand soleil), Jean-Pascal Lacoste ou encore Kamel Belghazi (Demain nous appartient) : "Ce n'était pas de mon fait. Ce que je comprends, c'est qu'il y avait un besoin de redonner une bouffée d'air à la série et cela devait passer par l'arrivée d'une comédienne peut-être plus âgée que moi, qui allait plus rassembler la ménagère. Rose n'avait plus vraiment de place et d'intérêt", a confié Honorine Magnier à Télé Loisirs.

"Honorine Magnier voulait prendre du temps pour elle"

Sauf que d'après les confidences de Xavier Deluc à Allociné, cette décision de partir a apparemment été prise d'un commun accord avec la production de Section de recherches : "Je le sentais un peu venir car elle était enceinte. Elle voulait se diriger vers le cinéma, ce qu'elle a fait d'ailleurs. Et elle voulait prendre du temps pour elle, donc il y a eu des discussions avec la production, et ça l'a fait en fin de compte."

L'interprète de Martin Bernier a ensuite réagi au retour de Fabienne Carat dans la saison 14 : "Accueillir une nouvelle comédienne ce n'est jamais évident, car on a nos marques. Mais le personnage est bien caractérisé et sa place est claire. Et sera encore plus précisée la saison prochaine. Ensuite, tout dépend de la personne, et Fabienne est délicieuse. Elle se donne à fond. J'appréhendais un peu, mais ça se passe très bien." La saison prochaine ? Section de recherches a donc encore une chance de continuer malgré l'annulation de Profilage et celle d'Alice Nevers.