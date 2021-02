Franck Sémonin (Section de recherches) : "Ça a immédiatement matché avec Mélanie Maudran"

"Mélanie Maudran est une très belle surprise"

Après Sara (Manon Azem) et Rose (Honorine Magnier), la nouvelle conquête de Lucas dans la saison 14 de Section de recherches est Sandrine, la coloc de Jeanne jouée Mélanie Maudran (Claire dans Un si grand soleil). Très mystérieuse au premier abord, elle se révèle finalement être tout aussi charmeuse que le complice de Martin Bernier (Xavier Deluc). Comment va évoluer la relation entre Lucas et Sandrine ? La réponse dans les prochains épisodes.

En attendant, Franck Sémonin s'est confié sur sa rencontre avec Mélanie Maudran en interview avec PRBK : "On s'est tout de suite apprécié. Ça a matché immédiatement entre nous. C'était plutôt bien parce que quand on a des scènes intimes à tourner avec une actrice ou un acteur, c'est toujours mieux de bien s'entendre. Comme c'est une femme absolument élégante, charmante, pétillante, c'est une mère de famille accomplie. Ça s'est très bien passé entre nous sur le plateau. C'est une très belle surprise. Ça fait partie de ces femmes lorsqu'elles rentrent dans votre vie, heureusement que ce n'est que pour le rôle (rires)."

"J'aimerais bien que Juliette Tresanini nous rejoigne dans Section de recherches"

On a ensuite demandé à l'ex-guest de Demain nous appartient, quels autres acteurs ou quelles autres actrices de séries quotidiennes il aimerait bien voir au casting de Section de recherches : "J'aimerais bien que Juliette Tresanini nous rejoigne dans Section de recherches. J'ai passé un très bon moment avec elle dans Demain nous appartient. Il y a aussi Ivy Marciano, qui est mon grand ami, de Plus belle la vie. En fait, il a tourné dans Section de recherches avant que j'arrive dans la série. Ça me ferait plaisir de l'avoir en face de moi, de retrouver mon pote", nous a-t-il répondu.

Franck Sémonin a ajouté : "J'aimerais bien revoir aussi Franck Monsigny et Farouk Bermouga de Demain nous appartient. Mais il y a quelqu'un que j'aimerais vraiment avoir en face de moi. Il s'appelle Bruce Benamran, c'est un YouTubeur qui a une chaîne de vulgarisation scientifique. Il est formidable, intelligent, brillant, vif, cultivé et c'est un fou furieux de cinéma et de séries. Si on a une saison 15, je pousserais son dossier pour qu'il nous rejoigne."