Un si grand soleil : le couple de Claire et Florent en danger ? Mélanie Maudran répond

La pandémie du coronavirus a changé beaucoup de choses dans la vie des personnages d'Un si grand soleil. Manon (Mélanie Robert) a par exemple décidé de partir étudier à Lausanne, en Suisse (l'actrice a souhaité quitter la série de France 2 pour se consacrer à de nouveaux projets), tandis que Claire s'est lancée dans une activité de cambrioleuse avec sa nouvelle pote Myriam. Une activité qu'elle garde bien évidemment secrète, mais son chéri Florent commence à se douter de quelque chose.

Bientôt la fin du couple de Claire et Florent ?

Si au départ il pensait qu'elle avait un amant, il continue d'enquête pour découvrir ses cachotteries. Alors, Claire va-t-elle le mettre dans la confidence ? Un choix qui risque d'être risqué d'autant plus que Florent est l'avocat de Moreillas, le nouveau pigeon de Claire et Myriam, mais la grande question est, le couple du père d'Enzo et de la mère de Théo pourra-t-il survivre à ce mensonge ?

"Claire n'épargne pas Florent et met leur couple en danger. En tant qu'avocat de Moreillas, Florent est doublement mêlé à cette affaire. Et il peut être doublement blessé d'avoir été pris pour un con. Cela a de fortes chances d'être irréversible s'il découvre le pot aux roses. Claire aura alors à s'expliquer mais est-ce que Florent va pouvoir entendre ce qu'elle a à lui dire ?", explique Mélanie Maudran à Télé Loisirs.

"Claire passe à un niveau supérieur"

En tout cas, Claire n'a pas l'intention de mettre un terme à son plan pour voler Moreillas : "Claire et Myriam sont un peu dingues et ça va être très chaud pour elles. Elles vont se frotter à un vrai arnaqueur qui est Moreillas. Claire prend les choses en main avec son côté un peu justicière masquée. Avec Moreillas, Claire passe à un niveau supérieur. Elle veut vraiment aller jusqu'au bout et ne fera pas de concessions", raconte l'actrice d'Un si grand soleil.