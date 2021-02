Shy'm réagit à l'annulation de Profilage après la saison 10 !

Shy'm a ensuite confié : "Une pensée aux gens formidables que j'ai eu la chance de rencontrer, des techniciens, aux chefs opérateurs, aux caméramans, au HMC, aux réalisateurs... (amour toujours @jminui) Merci aux fidèles de la série et aux autres pour tous les messages que j'ai reçus concernant Elisa. J'ai pris un plaisir énorme à l'incarner, complexe, mystérieuse, drôle, intuitive et amoureuse... C'est inspirant. Un dernier merci à Gwendale, devant qui j'ai fait mes premiers essais pour le rôle, que j'ai rematés il y a quelques jours, et qui m'ont grandement gênée. Merci pour ta confiance. En route pour d'autres escapades, après avoir mis ce nouveau mini rikiki être sur les bons rails." Alice Nevers, annulée avant la saison 19, maintenant Profilage... who's next ?