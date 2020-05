Why Women Kill saison 1 : Reid Scott (Eli) défend son personnage, "C'est un mec bien"

Lancée le 26 mars dernier sur M6, Why Women Kill nous a accompagné dans notre confinement : la chaîne a décidé de ne diffuser qu'un épisode inédit par semaine. La série raconte l'histoire de trois femmes (Beth-Ann, Simone et Taylor) qui vivent à des époques différentes et vont découvrir l'infidélité de leurs maris. Dans l'intrigue qui se déroule de nos jours, on suit le trouple formé par Taylor (Kirby Howell Baptiste), Jade (Alexandra Daddario) et Eli (Reid Scott).

Eli ne fait pas l'unanimité

Depuis le début de la diffusion de Why Women Kill en France, on ne peut pas dire que Eli fasse l'unanimité auprès des téléspectateurs. Au fil des épisodes, on a découvert que le scénariste était un ancien drogué et il replongeait dans la drogue à cause de Jade. Mais les internautes sont loin d'apprécier l'intrigue autour de ce personnage qui pourrait bien être l'une des trois victimes de la série. La preuve avec quelques tweets :