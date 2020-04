Westworld saison 3 : Ed Harris frustré et lassé par l'évolution de l'Homme en noir

Alors qu'il incarnait l'un des personnages les plus passionnants et mystérieux des saisons 1 et 2 de Westworld, Ed Harris semble trouver le temps long durant la saison 3, actuellement diffusée sur HBO et OCS. La raison ? Il l'a confié à Vulture, il ne comprend rien à son personnage et ça le frustre énormément.

Ed Harris frustré par son rôle

Après avoir déclaré, "J'ai signé pour incarner l'Homme en Noir, je n'ai pas signé pour jouer l'Homme en Blanc", rappelant ainsi sa lassitude de voir son personnage s'éloigner totalement de ce qu'il était censé être au début de la fiction, l'acteur a précisé, "Ce n'était donc pas la saison la plus joyeuse pour moi, je dois le confesser".

Oui, Ed Harris serait carrément allé sur les plateaux de tournage à reculons cette année, "C'est dur de prendre du plaisir à jouer ce rôle", la faute aux origines du personnage "qui sont en quelque sorte inexistantes, incertaines". Les scénaristes sont prévenus...

L'acteur veut des réponses

Cependant, si ces propos peuvent surprendre au regard du succès de la série et de la passion des fans pour les différents héros, ils s'expliquent par la carrière du comédien. Il l'a ensuite confié, ce rôle va à l'encontre de ce dont il a toujours été habitué, "Etant une personne qui adore faire du théâtre où je fais quelque chose de nouveau et de frais chaque soir, je connais à chaque fois l'arc complet de mon personnage. Mais ici, malheureusement, ce n'est pas le cas".

Or, ce seraient justement ces mystères autour de l'Homme en Noir qui l'empêcheraient de jouer aussi bien qu'il le voudrait et donc de prendre du plaisir à le faire. Courage Ed Harris, Westworld pourrait durer encore 3 saisons...