Wejdene : son succès aidé par son père musicien ? Elle se confie

Wejdene a baigné dans la musique

C'est en septembre dernier que Wejdene a dévoilé "16", son tout premier album musical. Une surprise ? Oui et non. Si le succès de la jeune fille a été fulgurant au point de bousculer tous les pronostiques et faire éclater les compteurs, ce milieu est loin de lui être étranger. Au détour d'une interview accordée à Voici, la pote de Just Riadh a en effet rappelé, "Mes parents sont tunisiens. Ma mère est aide-soignante et mon père est un musicien chanteur et auteur-compositeur".

Et justement, c'est la carrière de son père - Badra Zarzis, qui lui a permis de baigner dans le monde de la musique et de s'en nourrir indirectement. Elle l'a précisé avec nostalgie, "Je ne le savais pas quand j'étais petite [qu'elle avait attrapé cette passion]. Je le voyais juste écrire et composer derrière son piano, je ne me rendais pas compte du reste. Mon but n'était pas de devenir artiste comme lui".

Un succès solo

Toutefois, n'allez pas imaginer que Wejdene a été pistonnée. Elle a tenu à le préciser, son succès elle ne le doit qu'à elle-même et à sa détermination. Après avoir confié, "J'aime me lancer des défis et [depuis toute petite] je m'entraînais à aller chercher les notes que je n'arrivais pas à faire", la protégée de Feuneu a ajouté, "Mon père, je vais dire la vérité, ne me calculait pas du tout dans mon projet au début."

A en croire la chanteuse, c'est uniquement face au carton de son tout premier titre que son papa a réalisé le chemin qu'elle était en train d'emprunter, "Il a changé lorsqu'il a vu les chiffres d'Anissa. Il est devenu beaucoup plus protecteur et m'a mise en garde".

Bref, rien n'entachera cette success-story inattendue.