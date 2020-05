We Are One : le festival de cinéma gratuit sur Youtube dévoile sa programmation

En plus de mettre en pause de nombreux tournage tant au cinéma qu'à la télévision, le Covid-19 a aussi eu pour conséquence l'annulation de grands événements. Exit le Festival de Cannes qui n'aura pas lieu en 2020 ou bien d'autres festivals de cinéma comme le TIFF, le Tribeca Film Festival ou bien le festival d'Annecy. A la place, ils se sont réunis pour offrir un festival virtuel qui sera quand même riche en événements.

Plus d'une centaine de films, 35 pays représentés

Le We Are One : A Global Film Festival se déroulera du 29 mai au 7 juin sur YouTube. Accessible gratuitement, il permettra à des milliers (voir des millions) de spectateurs de découvrir ou redécouvrir des films, courts-métrages, documentaires et même séries. 35 pays sont représentés avec 23 films, près de 60 courts-métrages mais aussi avec des vidéos de conférences dont celles de Francis Ford Coppola et Steven Soderbergh ou bien des masterclass avec Bong Joon-ho (réalisateur de Parasite récompensé aux Oscars), Claire Denis, Guillermo Del Toro ou encore Alejandro González Iñárritu.

Des avant-premières mondiales

En plus de ce reprogrammations, le festival We are One proposera plusieurs avant-premières mondiales dont celle de la série israélienne Losing Alice ainsi que le documentaire And She Could Be Next qui s'intéressera aux femmes de couleur se présentant à des élections. 21 festivals de cinéma se sont réunis pour proposer cette programmation dont le Festival de Cannes, le Festival de Berlin, le TIFF, le Tribeca Film Festival, le Festival du film de Venise, le BFI London Film Festival ou encore le Festival de Locarno.

Découvrez la programmation complète sur le site de We Are One : A Global Festival. Vous pouvez déjà définir un rappel sur les programmes qui vous intéressent via la chaîne Youtube.