Vous n'avez pas vu le meilleur film Spider-Man, un vrai petit bijou à voir sur Netflix

Ce lundi 26 décembre, TF1 se met en mode super-héros : la première chaîne diffuse Spider-Man, le premier volet avec Tobey Maguire, dès 16h40 qui sera suivi ce mardi 27 décembre des films Spider-Man 2 et Spider-Man 3, à 13h55 et 16h15. Apparu pour la première fois dans les comics Marvel en 1962, Peter Parker / l'homme araignée est l'un des héros préférés du MCU. Incarné au cinéma par Tobey Maguire puis par Andrew Garfield et Tom Holland, le héros a même vu triple dans Spider-Man : No Way Home où les trois acteurs ont incarné le personnage. Mais Spider-Man a aussi été la star d'un film animé qui a été salué par la critique, et a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation !

Spider-Man: New Generation, le meilleur des films sur Spider-Man

En 2018, Spider-Man était au programme du film d'animation Spider-Man: New Generation (Spider-Man : Into the Spider-Verse en version originale). Il met en scène le personnage de Miles Morales, seconde incarnation du super-héros dans les comics de Marvel. Si on peut reprocher à certains des films Spider-Man de tourner en rond et de ne pas tenter de nouvelles choses, on ne peut pas dire la même chose de ce film animé qui a réussi là où beaucoup d'autres films ont échoué.

Ce qui est le plus fascinant à propos de cette grande réussite réalisée par Bob Persichetti, Peter Ramsey et Rodney Rothman, c'est la façon dont il explore le personnage, mettant de côté Peter Parker. Ici, le véritable protagoniste est Miles Morales, un jeune afro-américain et latino qui veut avoir une vie normale et se retrouve avec des pouvoirs identiques à ceux de Spider-Man.

Mais il n'est pas le seul à posséder des pouvoirs. Il rencontre aussi Peter Parker et une jeune femme nommée Gwen Stacy, également dotée de pouvoirs d'araignée, et des personnes issus d'autres univers, qui se sont retrouvées dans le sien. Une expérience qui a mal tourné les a attirés ici et ils doivent essayer de l'inverser pendant que Miles Morales apprend ce que signifie vraiment être Spider-Man.

Bourré de références

Spider-Man : New Generation enchaîne les références aux comics et à ses variantes, reprenant le schéma que les précédents films centrés sur le personnage ont suivi. Mais il ne se contente pas de reprendre ces références, ou simplement de les satiriser - ce qu'il fait aussi, et d'une manière très amusante - mais plutôt de les intégrer intelligemment et efficacement dans le voyage du héros. Bien qu'il s'agisse du film Spider-Man qui accumule le plus de détails, ils ne cessent d'être bien tournés et conçus pour renforcer l'histoire principale, réalisant un film cohérent qui célèbre également tout ce que Spider-Man peut offrir.

Sans parler de son étonnante finition visuelle, fruit de la combinaison d'un nombre infini de techniques d'animation et du fait que les réalisateurs n'ont pas eu peur de prendre des risques. Des choses qui peuvent manquer aux deux grands géants de l'animation ces derniers temps, et il n'est pas surprenant que Spider-Man : New Generation ait été l'un des rares de la franchise Disney à avoir arraché l'Oscar du meilleur film d'animation. Un deuxième volet, Spider-Man: Across the Spider-Verse, sort en 2023.

Spider-Man : New Generation est dispo sur Netflix.

Cet article a été écrit en collaboration avec nos confrères d'Espinof.