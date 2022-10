Pire que Thanos : voici le nouveau grand méchant de Marvel qui va faire trembler les Avengers et les fans

Si les Avengers ont déjà combattu Ultron dans Avengers : l'ère d'Ultron puis Thanos dans Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame, ils devront prochainement se reformer et unir leurs forces pour affronter un nouveau vilain 100% badass. Lors de l'annonce des deux nouveaux films Avengers lors du Comic Con 2022, on apprenait aussi que leur nouvel ennemi serait Kang le Conquérant, joué par Jonathan Majors. S'il faudra attendre un peu plus avant de voir les films puisque les dates de sorties de nombreux films du MCU ont été repoussées, le big bad va un peu plus se dévoiler dans le prochain film solo dédié à Ant-Man.

Kang, le nouveau méchant du MCU qui va tout défoncer

Si vous avez absolument tout suivi chez Marvel, vous avez déjà aperçu Kang sous les traits de Jonathan Majors (vu aussi dans les films Da 5 Bloods et The Harder They Fall). Le personnage faisait une apparition dans la saison 1 de Loki, mais on n'y comprenait pas forcément son importance pour la suite. Et pourtant, Kang va être très (très) important dans le MCU. Personnage des comics apparu pour la première fois en 1963, il est l'un des super-vilains de Marvel, ennemi des Avengers mais aussi des Quatre Fantastiques.

Kang va prendre de l'importance dans le MCU et sera l'ennemi principal dans les phases 5 et 6 de la saga du Multiverse. On le retrouvera d'ailleurs au programme de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, qui sortira le 15 février 2023. Dans la bande-annonce du film dévoilée ce lundi 24 octobre 2022 et à voir dans notre diaporama, Jonathan Majors fait une apparition à la toute fin : alors qu'Ant-Man (Paul Rudd) et ses proches vont se retrouver malgré eux dans une autre dimension, ils croiseront Kang le Conquérant.