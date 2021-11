The Harder They Fall : les vraies histoires des personnages du film de Netflix

Dès ce vendredi 5 novembre Noël débarque déjà sur Netflix avec le film Love Hard porté par Nina Dobrev. Mais en attendant, c'est un film d'un autre genre que vous pouvez retrouver sur la plateforme et il est à ne pas manquer : The Harder They Fall. Réalisé par Jeymes Samuel, le film raconte comment Nat Love (Jonathan Majors), un hors-la-loi, va tenter de se venger de Rufus Buck (Idris Elba) qui a tué ses parents avec son gang. Un film réussi qui met en avant un casting d'acteurs afro-américains. Dès le début, le ton est d'ailleurs donné puisqu'on peut lire : "Si les faits relatés dans cette histoire sont fictifs... Ces personnes ont existé." Et en effet, la plupart des personnages du film ont réellement existé... mais n'avaient en réalité rien en commun et ne se sont pas croisés dans la vie.

Ces personnages de The Harder They Fall ont vraiment existé

Puisqu'il s'agit tout de même d'une oeuvre de fiction, The Harder They Fall s'est en partie inspiré de la vie de chaque hors-la-loi pour créer son histoire. Nat Love par exemple a réellement vécu à la fin du XIXème siècle où il était surnommé Deadwood Dick et était l'une des figures les plus célèbres du Far West. Ses parents n'ont pas été assassinés, contrairement au personnage du film.

Rufus Buck, lui, est mort très jeune, avant ses 18 ans. Son gang qui a réellement existé lui aussi a été accusé de plusieurs crimes dont des meurtres. Du côté des criminels, Cherokee Bill (Lakeith Stanfield) a bien vécu mais n'a jamais été dans le gang de Rufus Buck mais avec le Cook Gang. Dès son adolescence, il a semé la terreur en organisant des hold-up dans des trains ou des banques et en tuant de nombreuses personnes. De son côté, Bass Reeves (Delroy Lindo) était un marshal jugé incorruptible ce qui était très rare à l'époque.

Leurs histoires ont été réinventées

Certaines histoires ont également été totalement réinventées dans le film. Comme par exemple avec Jim Beckwourth (RJ Cyler). En réalité, il ne s'est pas fait connaître pour son statut de hors-la-loi : il était trappeur et a même découvert un passage qui porte son nom dans la Sierra Nevada et a été militaire. De son côté, Stagecoach Mary (Zazie Beetz) a également existé mais n'avait rien à voir avec Nat Love et n'était pas gérante de pubs. Née en 1832, elle a été esclave et est devenue la première postière afro-américaine. Durant des années, elle a livré des courriers dans le Montana.

The Harder They Fall, à voir dès maintenant sur Netflix.