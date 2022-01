Spider-Man : Pierre Niney aurait pu incarner Peter Parker à la place de Tom Holland mais il a tout stoppé

Pierre Niney aurait pu être Spider-Man

Tandis que les fans de l'acteur espèrent le voir un jour se glisser dans la peau de Feuille-Man au cinéma, Pierre Niney aurait pu incarner un autre super-héros culte sur grand écran. Oui, là où il est aujourd'hui difficile d'imaginer un autre acteur que Tom Holland pour le rôle de Peter Parker au sein du MCU, le comédien français aurait potentiellement pu prendre sa place au côté de Zendaya.

"Mes agents américains m'ont proposé de passer les essais pour Spider-Man, et j'ai dit : 'Oui, grave, je suis Peter Parker depuis que je suis né, je voue une culte absurde et absolu à Spider-Man'", a-t-il dans un premier temps confessé auprès de Brut. Une révélation étonnante ? Pas tant que ça. Après tout, Pierre Niney venait d'être Césarisé pour son rôle dans le film Yves Saint Laurent au moment où Marvel faisait passer des castings pour le héros en vue du crossover Civil War.

Pourquoi l'acteur a refusé de passer le casting ?

Une proposition intéressante sur le papier, que le comédien a finalement préféré décliner. En cause ? Les potentielles contraintes liées à un tel rôle, "Ils m'ont dit : 'Par contre, sache que si tu passes les essais et qu'il y a un deuxième tour, tu commences à t'engager dans un processus où Marvel met la main sur toi et si jamais tu fais le film, il faut signer pour six, sept, huit ans de franchise avec eux.'"

Un compromis qui lui "a fait très peur" à l'époque, d'autant plus qu'il se sent particulièrement gâté au sein du cinéma français grâce aux différents rôles auxquels il a accès, "Je me suis dis : 'En fait je n'ai pas envie de ça'. On me propose des trucs supers, variés, différents et riches en France. Donc j'ai dit non au casting."

Un refus qui peut surprendre mais que Pierre Niney ne regrette absolument pas. Au contraire, il l'a précisé avec humour, même dans le cas où il aurait accepté de passer les sélections, les producteurs auraient tout de même privilégié Tom Holland, "Un casting, vous l'aurez bien compris, où je n'aurais jamais été pris. Pourquoi ils seraient venus chercher Pierre Niney qui tombe juste après Pierre et Vacances sur Google ?".

Malgré tout, alors que le film No Way Home ouvre la porte au Multivers, on ne peut désormais s'empêcher d'imaginer une Terre où Spider-Man est incarné par Pierre Niney. La classe.